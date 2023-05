Gim World of Warships Hadirkan Komandan Berbahasa Indonesia Pertama

WARGAMING bersama dengan hololive production untuk kedua kali merilis deretan komandan VTuber dalam gimnya, salah satunya komandan berbahasa Indonesia pertama, Moona Hoshinova. Gimnya ialah MMO kapal perang terkemuka, World of Warships (PC game).

Sebanyak enam komandan VTubers akan hadir dalam World of Warships dari 5 hingga 19 Mei 2023. Selain Moona Hoshinova yang akan berbicara dalam bahasa Indonesia, World of Warships juga menghadirkan Shishiro Botan, Takanashi Kiara, dan Watson Amelia yang dilengkapi dengan keunikan voiceover masing-masing karakter. Kolaborasi ini juga memperkenalkan expendable camouflage serta commemorative flag spesial yang merupakan jenis khusus dalam gim World of Warships.

World of Warships merupakan permainan tidak berbayar dengan tema kapal perang yang dimainkan secara multipemain. World of Warships memiliki koleksi kapal terbesar yang disesuaikan secara akurat dengan sejarah dan dapat dipilih oleh setiap pemain. Dari seluruh lini kapal yang ditawarkan oleh World of Warships, saat ini terdapat tiga kapal dari Indonesia yang tersedia di dalam game yaitu Tier VII Pan-Asian destroyer, Gadjah Mada; Tier VIII Premium ship Pan-Asian destroyer, Siliwangi; dan Tier VIII Premium ship Pan-Asian cruiser, Irian.

World of Warships Regional Publishing Producer, Joselito Jimenez, mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk pasar utama bagi World of Warships di wilayah Asia Tenggara. Sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh pemain di Indonesia, tim dari World of Warships ingin memberikan wujud apresiasi dalam gim yang relevan dengan budaya para pemain di Indonesia.

"Moona Hoshinova merupakan salah satu VTuber terbesar di Indonesia dan kami sangat senang dapat menghadirkannya dalam game World of Warship. Kesempatan untuk mendengar bahasa Anda sendiri ketika memainkan gim global merupakan perasaan yang menyenangkan. Komunitas gim kami di Indonesia dapat merasakan hal ini melalui kolaborasi yang kami hadirkan. Nanti para pemain akan dapat mendengar intruksi dari Moona dalam bahasa Indonesia," kata Joselito.

World of Warships berkomitmen menciptakan interaksi dengan para pemain Indonesia melalui cara yang lebih bermakna. Pada Maret lalu, World of Warships hadir dalam acara Campus Gamers Day di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Turnamen yang berlangsung selama 4 hari ini memberikan kesempatan bagi para pemain untuk bertempur satu sama lain dalam game World of Warships, termasuk bertempur melawan influencer-influencer di Indonesia seperti Akemi, Alia Adelia, Andi Adinata (VTuber), dan NightID (YouTuber).

"Kami terus melihat peningkatan jumlah pemain dari Indonesia dan kami selalu senang mendengar tanggapan, komentar, serta hal-hal lain yang ingin mereka rasakan di dalam gim. Kami berharap kolaborasi dengan hololive production ini dapat dinikmati dengan baik dan memberikan rasa bangga bagi para pemain kami dari Indonesia ketika dapat mendengar bahasa mereka sendiri dalam gim yang dimainkan oleh jutaan pemain dari seluruh dunia," tutup Joselito. Untuk memainkan World of Warships secara gratis atau mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kolaborasi dengan Hololive Production, silakan kunjungi https://worldofwarships.asia/. (RO/Z-2)