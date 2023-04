W.Media Gelar Road Show dan Konvensi Internasional Cloud & Datacenter 2023

Perusahaan media teknologi global "W.Media" mengumumkan penyelenggaraan, rangkaian roadshow Internasional Cloud & Datacenter Convention 2023 tahunan. Untuk region Indonesia, perhelatan event ini berlangsung di "Shangri-La Hotel Jakarta", pada 11 Mei 2023. Ajang konvensi terbesar di Jakarta ini akan mempertemukan lebih dari 1300 IT Professional, Head IT, IT Leader, Inovator dan semua yang terkait dengan IT yang terkonsentrasi pada sektor Data Center, baik untuk End-Consumer hingga Principal Provider.

Acara ini akan diisi oleh diskusi para expert di bidangnya guna membahasa masa depan industri data center, penerapan dan eksplorasi teknologi terbaru, berbagi pengalaman, wawasan dan prakti terbaik terkait dengan IT data center di Indonesia.

Pembicara utama pada acara ini, akan menjabarkan tentang tren penting yang memiliki dampak pada data center dan perusahaan cloud di Indonesia. Rangkaian diskusi yang menarik dan berlangsung selama satu hari penuh, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan pada sektor industri ini (IT & Data Center). Head of Singapore & Indonesia, Sam Narby turut serta sebagai pembuka acara serta memandu keberlanjutan sesi diskusi yang lebih mendalam guna membahas perihal pengembangan energi, tenaga kerja, serta keamanan cyber yang tak luput dari pembahasan selama event diskusi berlangsung.

"Melalui Indonesia Cloud & Datacenter Convention oleh W.Media di Jakarta, kami bersatu dengan satu tujuan, untuk mengeksplorasi, bertukar pandangan, dan mengembangkan pemahaman kami tentang lanskap infrastruktur digital," komentar 'IndoKeppel (Keppel Data Centres)'. "Dengan berpartisipasi dalam pertemuan ini, kami berkontribusi untuk membentuk masa depan teknologi, mendorong kemajuan, dan mendorong dunia yang lebih saling terhubung,” tambahnya.

Pemain industri terkemuka pada layanan Colocation, Cloud dan Data Center di Indonesia akan hadir dan turut serta mempresentasikan inovasi terbaru mereka pada 'Booth Stand Pameran' yang telah disiapkan di lokasi, selama acara berlangsung. Event ini akan ditutup dengan sesi networking yang akrab antar para pelaku pemangku kepentingan yang hadir.

"Kami senang telah berpatisipasi dalam Indonesia Cloud & Datacenter Convention 2022 tahun lalu, Kali ini kami hadir kembali untuk memamerkan 'Mitsubishi Generator R-Series' baru kami kepada prospek klien potensial kami dan mengatur sesi networking dengan pakar industri dan bertukar pikiran tentang tren industri terbaru," komentar 'Christopher Ng', Head of Brand and Marketing, Mitsubishi Heavy Industries Engine System Asia.

"Ini menciptakan peluang untuk membangun komitmen kami terhadap catu daya berkelanjutan yang tidak pernah terputus, diman permintaan industri data center terus tumbuh", ujarnya menambahkan.

Lebih dari 1300+ IT Professional, baik Senior dalam skala Global dan Lokal, termasuk End-Users pengguna teknologi IT dan data center, Konsultan IT, Hyperscaler Expert, dan berbagai penyedia layanan IT dari berbagai vendor, dipastikan hadir di konvensi "W.Medi" untuk menciptakan ekosistem pemangku kepentingan, yang terbaik di seluruh dunia.(RO/M-3)