Revelation Mobile Rilis Closed Beta 22 Desember

REVELATION Mobile yang secara resmi diterbitkan oleh VNG Games mengumumkan peluncuran close beta test mulai 22 Desember 2022. Kini, seluruh pemain dari enam negara di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Malaysia, dapat melakukan praregistrasi server closed beta melalui situs web Revelation https://revelation.vnggames.com/.

Revelation Mobile hadir dengan berbagai macam fitur menarik, salah satu yang diunggulkan datang dari segi grafis dan gameplay. Dengan kualitas grafis yang tajam dan akurasi di setiap detail, Revelation Mobile dengan percaya diri dapat menaklukkan para gamer yang cukup pemilih dalam hal grafis dari kesan pertama. Dari pemandangan laut yang sangat luas hingga daratan yang hidup, gim ini dengan cepat bersatu dengan pemain di dunia fantasi serta meningkatkan pengalaman pemain dengan Revelation Mobile.

Revelation Mobile percaya dengan kualitas gim beserta grafis dan berbagai fitur yang ada. Ini terbukti dengan keberhasilannya saat dirilis di Tiongkok, Taiwan, Jepang, dan baru-baru ini Korea Selatan. Investasi lebih dari Rp1 triliun dilakukan untuk menjaga kualitas tersebut dan memperkuat kesuksesan di pasar Asia Tenggara. Revelation Mobile membuka praregistrasi untuk close beta pertama di wilayah Asia Tenggara. Para anggota komunitas yang tertarik dengan gim ini dapat menjadi yang pertama merasakan dunia Revelation.

Layaknya gim MMORPG pada umumnya, di Revelation Mobile para pemain dapat melakukan kustomisasi karakter dengan penataan wajah sesuai dengan yang diinginkan. Kustomisasi karaktermu mulai dari warna mata, warna rambut, wajah, hingga detail terkecil lain. Dengan kustomisasi karakter serta penataan wajah yang realistis dan mendetail, pemain Revelation Mobile dapat membuat karakter semirip mungkin dengan dirinya sendiri maupun sosok yang ia dambakan. Karena itu, Revelation Mobile hadir dengan membawa pesan It's your world - Live it your way yang ditunjukkan sangat kuat melalui kreativitas konstan dari komunitas pemain enam negara.

"Kami percaya bahwa Revelation Mobile akan menjadi gim yang sesuai dengan ekspektasi pendaftar beta test. Di beta test, para pemain bisa menjelajahi dunia Revelation yang tak terbatas. Mereka juga bebas membuat karakter seperti yang mereka inginkan untuk hidup di dunia Revelation. Semoga Revelation Mobile bisa menjadi tempat mereka bersenang-senang dan menjadi diri sendiri!" kata Sheilla Pinem selaku Leader dari Marketing Revelation Mobile Indonesia dalam keterangan tertulis, Senin (19/12).

Revelation Mobile memberikan kebebasan bagi pemainnya untuk memilih salah satu dari dua tipe yang disediakan. Ada main class yang terdiri dari Swordmage, Paladin, Spirit Shaper, Blade Master, dan Occultist. Pemain bisa menjadi healer sekaligus DPS untuk tim. Ada juga social class untuk mewujudkan impian dalam dunia Revelation yang terdiri dari Dancer, Musician, Stylist, Foodie, dan Thief. Kamu bisa menjadi seorang petani, penari, musisi, foodie, stylist, dan masih banyak lagi yang bisa kamu coba.

Revelation Mobile juga membawa sistem PVP antarnegara. Para pemain dari enam negara di Asia Tenggara dapat bertarung satu sama lain dan berkesempatan untuk mewakili negaranya dalam meraih kejayaan dan mewujudkan mimpi menjadi seorang pahlawan. Selama tujuh hari, para pemain memiliki kesempatan untuk bergabung dan mencoba berbagai fitur dan event selama close beta pertama berlangsung, seperti event server baru, mode PVE, serta PVP.

Ada banyak hadiah menarik bagi para pemain yang mengikuti close beta pertama. Perangkat untuk perkuat diri seperti Locked Gems, Black Tortoise, Rhino Horn, Outfit - Black Feathers, Wings of Night bisa diperoleh secara gratis saat Revelation resmi diluncurkan di Indonesia. Fase close beta akan diluncurkan pada 22 December pukul 10.00 WIB sampai dengan 29 December pukul 12.00 di platform iOS/ Android/PC. Dapatkan kostum gratis bagi pemain yang mengikuti beta test 1. Login setiap hari dan klaim hadiahnya. (OL-14)