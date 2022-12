Prosesor AMD Ryzen 7020 Series Lebih Hemat Baterai

AMD menghadirkan jajaran baru Ryzen 7020 Series dan Athlon 7020 Series Processors, memberikan keseimbangan sempurna antara performa, produktivitas, dan kemampuan respons yang tanggap.

Dibangun di atas arsitektur core Zen 2 dan menampilkan grafis AMD RDNA 2, Ryzen dan Athlon 7020 Series Processors untuk mobile memberikan performa yang sangat baik untuk penggunaan harian. Apalagi daya tahan baterai hingga 12 jam, sehingga pengguna dapat memaksimalkan laptop mereka.

Donnie Brahmandika selaku Retail and Product Enablement Manager AMD Indonesia menjelaskan bahwa prosesor terbaru AMD ini menghadirkan performa menakjubkan. "Apalagi ketahanan daya baterai yang luar biasa, jajaran AMD Ryzen dan Athlon 7020 Series Processor terbaru. Sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi daya pada laptop tipis dan ringan dengan harga terjangkau," kata Donnie kepada wartawan saat peluncuran prosesor Ryzen 7020 Series di Jakarta, Selasa (29/11).

AMD Ryzen dan Athlon 7020 Series Processors Untuk Mobile dibangun di atas teknologi manufaktur canggih TSMC6nm. Ryzen dan Athlon 7020 Series Processors yang baru untuk mobile ini menawarkan keseimbangan sempurna antara kecepatan, gaya, dan daya tahan.

"Dengan manajemen baterai pintar dan hardware playback dedicated untuk video dan audio, sistem yang menampilkan prosesor Ryzen dan Athlon 7020 Series ideal untuk video konferensi dan kolaborasi, produktivitas kantor dan multitaskin. Dan terhubung dengan keluarga dan teman, saat di rumah atau di perjalanan," lanjutnya.

Lebih dari 90% pengguna laptop yang disurvei mengatakan "being on the go" dengan sistem mereka adalah penting. Apalagi rata-rata pengguna memakai laptop dengan baterai hanya bertahan selama tiga jam sehari.

Di saat yang ekstrem, hampir sepertiga responden menghabiskan hingga sepuluh jam sehari untuk penggunaan baterai. Kombinasi teknologi TSMC 6nm dan arsitektur Ryzen 7020 yang inovatif memungkinkan prosesor AMD Ryzen memberikan daya tahan baterai kelas sistem premium di harga sistem mainstream – penggunaan daya baterai hingga 12 jam.

"Ryzen 7020 Series Processorsjuga menawarkan performa terbaik di kelasnya, dengan multitasking hingga 58% lebih kencang dan launch aplikasi 31% lebih kencang dibanding pesaingnya pada CPU AMD Ryzen 3 7320U," pungkasnya. (N-1)