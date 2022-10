ITS Indonesia Gandeng Unitsky String Technologies Bangun Transportasi Cerdas

ITS (Inteligent Transport System) Indonesia terus berusaha mewujudkan visi untuk menjadi wadah bagi pengembangan mobilitas cerdas serta pengembangan ekosistem transportasi digital. Sebagai usaha mewujudkan visi tersebut, ITS Indonesia menyambut kerja sama dari Unitsky String Technologies Inc dalam pengembangan sistem transportasi cerdas di Indonesia.

Nota kesepahaman dengan Unitsky String Technologies ditandantangani pada Senin (24/10) bertempat di Wisma Nusantara, Jakarta. Penandatanganan ini menjadi langkah awal bagi kedua belah pihak dalam berkolaborasi dalam rangka meningkatkan sistem transportasi cerdas di Indonesia.

"Kerja sama ITS Indonesia dengan Unitsky String Technologies akan meningkatkan kesempatan bagi Indonesia untuk penggunaan teknologi transportasi cerdas yang lebih mutakhir dalam menangani berbagai persoalan transportasi seperti kemacetan di perkotaan dan peningkatan mobilitas di kawasan-kawasan sub-perkotaan. Jakarta, misalnya, dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta jiwa dan tingkat kemacetan yang tinggi dapat mengintegrasikan teknologi unitsky string ini dengan angkutan umum yang sudah ada seperti MRT, LRT, dan BRT. Demikian juga Bali dan IKN dapat memanfaatkan teknologi transportasi ini," ujar William P. Sabandar, Presiden ITS Indonesia, dalam keterangan tertulis, Selasa (25/10).

Unitsky String Technologies berpusat di Dubai. Oleg Zaretsky sebagai CEO uScovery DMCC menyambut gembira penandatanganan MoU ini. Ia mengatakan bahwa teknologi ini sangat cocok dan sangat penting bagi Indonesia.

Unitsky String Technologies dapat digunakan di kota-kota besar maupun menghubungkan pulau yang satu dengan yang lainnya, misalnya mengoneksikan antara Sumatra dan Jawa. Hal itu memungkinkan juga memproduksi teknologi ini (rolling stock) di Indonesia melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan/mitra yang ada di bawah payung ITS untuk pengimplementasian proyek-proyek di Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan menjadi upaya ITS Indonesia untuk memenuhi target dari pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Zero Emission 2060. Upaya percepatan pembangunan sistem transportasi cerdas di Ibu Kota Nusantara juga menjadi sasaran dari ITS Indonesia dalam rencana kerja sama dengan Unitsky String Technologies.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan rencana moda transportasi di Ibu Kota Nusantara akan menggunakan yang ramah lingkungan agar mampu mengurangi polusi udara. Ibu Kota Nusantara dibangun dengan memprioritaskan pejalan kaki, pengendara sepeda, dan penggunaan transportasi umum. Hal ini juga sejalan dengan rencana Kementerian Perhubungan terkait pembangunan sistem transportasi yang cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan di kawasan IKN, yaitu konsep smart city, smart mobility.

Hal-hal itu yang menjadi dasar kerja sama antara ITS Indonesia dengan Unitsky String Technologies. Upaya tersebut akan mengurangi emisi berbahaya, mengurangi konsumsi energi berlebih, dan meningkatkan efisiensi energi untuk kepentingan manusia.

Unitsky String Technologies ialah perusahaan teknologi pertama yang menawarkan model sistem transportasi alternatif dalam rangka mengatasi masalah kemacetan yang terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta. Salah satu teknologi yang ditawarkan adalah penggunaan kendaraan yang dapat berjalan dengan baterai dengan sistem overhead atau rel layang. (OL-14)