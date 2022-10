Gandeng Amazon Aurora, Sicepat Hemat Biaya Hingga 30%

DALAM meningkatkan kualitas mutu dan layanan pengiriman, Sicepat Ekspres terus berupaya berinovasi khususnya dalam penggunaan fitur-fitur teknologi yang dapat memberi kemudahan bagi operasional perusahaan maupun pelnggan. Salah satu inovasi yang dilakukan dalam memperkuat sistem digital ialah penggunaan teknologi database milik Amazon Web Services (AWS) yaitu Aurora.

Amazon Aurora merupakan database relasional yang kompatibel dengan MySQL dan PostgreSQL yang dibuat untuk cloud. Teknologi ini menggabungkan performa dan ketersediaan database umum perusahaan dengan database open source yang sederhana. Dengan database yang terus berkembang dari waktu ke waktu, Sicepat Ekspres membutuhkan teknologi Amazon Aurora untuk menampung data dengan kapasitas besar, performa cepat, dan memberikan user experience yang memuaskan kepada para customer.

Chief Technology Officer Sicepat Ekspres Reynaldi Oeoen mengatakan bahwa pihaknya mengimplementasikan strategi digital untuk seluruh aktivitas operasional sejak pertama kali berdiri melalui teknologi cloud. "Penggunaan Amazon Aurora saat ini merupakan langkah strategis kami dalam beralih dari sistem konvensional agar dapat terus mendukung skala operasional bisnis Sicepat yang terus bertumbuh," ujar Reynaldi.

Teknologi cloud dari Amazon Aurora turut memberikan kemudahan dalam sistem operasional perusahaan, di antaranya mempercepat proses penerbitan nomor resi serta penggunaan aplikasi kurir Sigesit, seperti Sicepat TMS (Transportation Management System) dan Sicepat POD (Proof of Delivery). Reynaldi juga menjelaskan penggunaan Amazon Aurora memberikan dampak positif bagi perusahaan tidak hanya dari sisi peningkatan performa, tetapi juga membantu dalam mengatasi masalah replikasi serta menghemat biaya untuk database hingga 30%. Atas keberhasilan tersebut, Sicepat Ekspres diundang sebagai pembicara dalam acara Amazon Web Services Cloud Day Indonesia yang diselenggarakan pada 1 September 2022 di Grand Ballroom Ritz Carlton Hotel Pacific Place, Jakarta.

Chief Executive Officer Sicepat Ekspres The Kim Hai menjelaskan bahwa penggunaan teknologi cloud Amazon Aurora yang diimplementasikan dalam aplikasi Sicepat Superapp dapat memudahkan pelanggan dalam mengakses seluruh layanan yang ditawarkan. "Sejalan dengan tagline kami, Ketika Semua Jadi Mudah, inovasi yang dihadirkan Sicepat kepada para customer sebagai benefit dari penggunaan sistem Amazon Aurora dapat memberikan kenyamanan dalam mengakses berbagai fitur, di antaranya tracking paket, cek resi dan ongkos kirim (ongkir), layanan pick up, memantau status order, hingga mencari gerai terdekat untuk mengirim paket baik melalui website resmi sicepat.com maupun aplikasi SiCepat Superapp,” pungkas The Kim Hai. (OL-14)