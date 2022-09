Oppo Gelar Workshop Bahas Estetika Desain Inovatif dan Elegan

OPPO telah hadir pada ajang London Design Festival 2022 sebagai mitra pendukung dan host acara talkshow bertajuk Design in Tech Workshop untuk menjelaskan estetika desain Oppo yang inovatif, elegan, serta misinya untuk meningkatkan kehidupan melalui seni teknologi.

Sejumlah pakar desain juga hadir dalam acara tersebut, seperti Patrik Schumacher selaku Arsitek Kepala dari Zaha Hadid Architects (ZHA), Profesor Rama Gheerawo selaku Director of The Helen Hamlyn Centre for Design at Royal College of Art, dan content creator muda lainnya untuk berbagi pengalaman dan membahas perpaduan teknologi dan desain.

Selama pelaksanaan London Design Festival 2022, OPPO juga mengadakan pameran OPPO Renovator 2022 untuk menampilkan berbagai desain produk klasik dan hasil karya pemenang Renovators Emerging Artists Project.

Kombinasi estetika dengan teknologi inovatif

Sebagai brand perangkat cerdas terkemuka, Oppo meyakini bahwa penerapan teknologi dan desain produk pada akhirnya harus dapat menggabungkan estetika desain dan kebutuhan pengguna.

Oppo berkomitmen untuk menghubungkan teknologi dan kebutuhan penggunanya melalui desain yang elegan dan mengubah teknologi mutakhir menjadi detail yang dapat dipahami pengguna.

Teknologi untuk Umat Manusia, Kebaikan untuk Dunia” bukan sekadar misi saja, tetapi sebuah gagasan Oppo dalam memahami tren teknologi dan desain di masa depan.

Dalam workshop tersebut, Xi Zeng selaku juru bicara Desain Oppo membicarakan tentang upaya Oppo dalam menciptakan desain inovatif, elegan, serta teknologi yang dapat melampaui keterbatasan.

Baca juga: Oppo Kembangkan Terobosan Teknologi Baru dengan Mitra Bisnis

"Dalam merancang sebuah produk, Oppo senantiasa menerapkan konsep “memecahkan setiap kendala teknis secara detil dan mengutamakan kesederhanaan serta keanggunan desain,” jelas Xi Zeng dalam keterangan pers, Jumat (23/9).

“Desain produk harus mewujudkan ungkapan rasa dan cita-cita kami.” kata Xi Zeng.

Dalam beberapa tahun terakhir, Oppo terus mengembangkan inovasi bentuk fisik pada smartphone.

Setelah beberapa tahun penyempurnaan, Oppo menciptakan seri Find N yang merupakan inovasi terbaru OPPO dalam smartphone lipat.

Dalam talkshow ini, Neil Monger selaku Product Marketing Manager Oppo juga membahas fitur golden ratio dalam seri Find N dan desain engsel berbentuk tetesan air yang diterapkan dalam smartphone tersebut.

Untuk memastikan bahwa layar Oppo X 2021 dapat digulung dan dibuka secara otomatis dengan pergerakan yang mulus bak membuka gulungan kertas, para engineer dan desainer Oppo menerapkan sejumlah inovasi teknis terbaru pada layar traceless perangkat tersebut untuk menghindari lipatan atau tekukan pada layar.

"Inovasi teknis ini juga diterapkan agar perangkat dapat tetap dirancang dengan ukuran layar yang ramping dengan tampilan layar yang luas," kata Neil Monger .

Selain itu, penerapan inovasi teknis ini juga diharapkan dapat membuka kemungkinan baru dalam pengembangan perangkat cerdas di masa depan.

Oppo juga berdedikasi untuk menghadirkan desain elegan dan pengalaman pengguna yang nyaman.Oppo ColorOS 13 dirilis pada bulan Agustus tahun ini.

Dengan menerapkan Aquamorphic Design yang terinspirasi dari alam, sistem operasi ini menampilkan berbagai motif air yang menciptakan rasa inklusif, menenangkan, dan menghadirkan pengalaman visual yang ringkas serta UI yang user-friendly.

Desain fisik perangkat OPPO yang elegan juga terinspirasi dari pemandangan alam. Cover belakang Oppo Find X5 yang menyerupai gunung berapi terinspirasi dari bentuk alam dan terbuat dari bahan keramik mikrokristalin yang menghadirkan nuansa organik dan sentuhan alami.

Para Pakar Desain Berkumpul di Museum V&A

Sejak tahun 2020, Oppo dan Zaha Hadid Architects (ZHA) telah bermitra untuk merancang dan mendirikan kantor pusat OPPO baru yang berlokasi di Shenzen, Tiongkok.

Sebagai mitra Oppo, Zaha Hadid Architects memiliki pemahaman dan wawasan yang sama dalam prinsip desain.

Dalam workshop tersebut, Patrik Schumacher selaku Arsitek Kepala dari ZHA menyampaikan pidato yang inspiratif.

Sebagai pakar arsitektur, urbanisme, dan desain, Patrik menyampaikan pidato tentang filosofi desain ZHA dan pemahaman mengenai hubungan antara manusia, teknologi, dan desain.

Patrik mengatakan bahwa teknologi merupakan hal yang sangat fundamental bagi kebebasan dan kemakmuran manusia di planet ini. Manusia dan teknologi perlu memiliki hubungan yang dinamis sehingga dapat mendorong kemajuan dunia.

Profesor Rama Gheerawo selaku advokat desain inklusif membahas pentingnya desain inklusif.

“Komponen utama aksesibilitas adalah reaksi manusia, seperti rasa gembira yang dirasakan saat memegang ponsel yang nyaman dan halus digenggam. Hal ini merupakan salah satu bagian dari aksesibilitas dan desain inklusif, ”ujar Profesor Rama Gheerawo.

Mendorong Inovasi Seni dan Teknologi

Pada tahun 2019, Oppo meluncurkan Renovators Emerging Artists Project. Dengan menginisiasi kompetisi global, Oppo bertujuan untuk memberdayakan kreator muda di seluruh dunia dan mendorong mereka untuk berinovasi melalui seni dan teknologi.

Selama ajang London Design Festival, Oppo juga menggelar Renovators Exhibition 2022 di Cromwell Place. Karya-karya yang dihadirkan dalam pameran tersebut berasal dari kompetisi global Renovator 2022 yang berakhir pada awal September ini.

Usai workshop, peserta juga menuju area pameran untuk melihat karya-karya seniman muda yang berasal dari 30 negara. Pameran ini menampilkan berbagai karya seni yang imajinatif, kreatif, serta desain produk OPPO indah dan telah memikat banyak pengunjung.

Para peserta Renovators 2022 menyampaikan berbagai ide unik seputar gaya hidup cerdas, gaya hidup rendah karbon, perlindungan lingkungan, pelestarian budaya tradisional, pengembangan. (RO/OL-09)

(RO/OL-09)