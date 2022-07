Selular Award 2022 Diharapkan Jadi Momen Kebangkitan Industri Telekomunikasi dan Teknologi

SEJAK beberapa tahun terakhir industri telekomunikasi dan digital business menghadapi dinamika persaingan yang semakin ketat. Pandemi Covid-19 yang merebak pada awal 2020 juga semakin memperkuat tekanan tersebut.

Meski demikian, kebutuhan pengguna akan layanan data serta aplikasi semakin meningkat.

Sekaligus menunjukkan transformasi digital tengah masyarakat berkembang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Hal itu menjadi latar belakang tema Wining in Digital Ecosystem penyelenggaraan Seluler Award 2022 yang dihelat di Jakarta, Jumat (29/7) malam.

"Mengambil tema Winning in Digital Ecosystem, Selular Award yang pada tahun ini menginjak gelaran ke-19 menjadi cerminan bagi para pelaku usaha dalam mengarungi tantangan dan dinamika bisnis yang kerap berubah," jelas Uday Rayana, CEO Seluler Media Network (SMN)

Uday menyebut era baru dengan menggarap apa yang konsumen inginkan dan butuhkan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri telekomunikasi dan digital business di Tanah Air.

"Hal itu sejalan dengan bergesernya perilaku konsumen yang utamanya di-drive oleh pemberitaan media/media sosial, berkembangnya nilai-nilai sosial/budaya baru, kemajuan teknologi, kondisi ekonomi nasional, serta perubahan regulasi yang pemerintah terapkan," ungkapnya.

"Alhasil, kemampuan untuk terus adaptif dengan perubahan-perubahan itu, merupakan salah satu modal utama bagi pelaku usaha dan perusahaan dalam memenangkan persaingan," tutur Uday.

Seluler Award 2022 memberikan 70 trofi penghargaan bagi pelaku industri telekomunikasi dan teknologi dan ada ratusan yang menjadi nominasi.

Penerima trofi Selular Award 2022 adalah mereka yang berkontribusi besar untuk pembangunan di Indonesia khusunya bidang telekomunikasi dan teknologi.

Setelah dua tahun hanya berlangsung secara online, kini Selular Award yang telah dilangsungkan sejak 2003, kembali berlangsung secara offline. Selular Award merupakan pestanya industri telekomunikasi hingga teknologi.

"Penyelenggaraan yang teratur tanpa pernah terputus sejak 2003, membuat Selular Award layak menyandang predikat sebagai The First and The Most Consistent," tutup Uday.

Daftar Pemenang 70 Penghargaan di Selular Awards 2022



13 Pemenang Kategori Smartphone

Smartphone of The Year Realme GT Neo 3

Best Gaming Smartphone OPPO Reno7 5G

Most Powerful Smartphone Poco F4 GT

Best Video Smartphone OPPO Find X5 Pro

Best Battery Life Smartphone Tecno Pova3

Best Camera Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra

Most Valuable Smartphone Redmi Note 11 Pro

Smartphone with Best Screen Infinix Note 12 VIP

Best 5G Smartphone OPPO Reno7 Z 5G

Most Performance Smartphone Vivo T1

Most Sustainable Smartphone Nokia G20

Best Premium Smartphone Xiaomi 12

Best All-rounder Smartphone OPPO A96

10 Pemenang Kategori AIoT & Smart Device

Best Wearable Device Xiaomi Band 6

Best Laptop for Business Asus ExpertBook B7 Flip

Best TWS Olike Hero T10

Best Gaming Laptop Asus ROG Strix G15

Best Set Top Box Sharp STB-DD001i

Best Smart TV Xiaomi TV P1E

Best Smartwatch Olike Zeth W1

Best Retail Network Store Erafone Store

Best Brand for Accessories Vivan

Best Tablet Huawei MatePad 11

21 Pemenang di Kategori Operator

Operator of The Year Indosat Ooredoo Hutchison

Best B2B Commercial Innovations (Big Data/IoT/ICT) XL Aiata Business Solution

Best Digital Services Telkomsel

Best Telco App by.U

Best Gaming Performance Experience Telkomsel

Best Data Package Axis

Best Home Internet Solution Telkomsel Orbit

Best Fixed Broadband Provider Indihome

Best Gaming Package Smartfren

Best Convergent Services XL Satu Fiber

Most Innovative Data Package by.U

Best Video Performance Experience Telkomsel

Most Affordable Data Package IOH

Best Data Center Provider Telkom

Best Gaming Operator Smartfren

Best Mobile Innovation for the Connected Human (IoT) Telkomsel

Best Digital Talent Development IDCamp (IOH)

Best Second SIM Card by.U

Best CSR Teman Kreasi (Smartfren)

Best Initiative for Digital Transformation Telkomsel

Best Practice for Women Empowerment Program Sisternet (XL Axiata)

6 Pemenang di Kategori Teknologi

Best Practice for 5G Network Ericsson

Best Digital Tranformation Contribution ZTE

Best Fiber Access Solution Provider Alita

Best Digital Tech Breakthrough ZTE

CTO Choice: Outstanding Mobile Technology Award ZTE

Tech4Good: Best Mobile Innovation for Climate Change ZTE Powerpilot solution

12 Pemenang di Kategori Aplikasi

Best E-commerce Tokopedia

Best Mobile Payment OVO

Best Money Transfer DANA

Most Favorite Mobile Game Freefire

Best Crypto App Indodax

Best Startup Marketplace Asset Crypto Indodax

Most Trusted Brand Partner Blibli

Best Travel Service Provider Traveloka

Best Platform for Education Kelas Pintar

Most Trusted Brand Tokopedia

UMKM Most Favorite E-Commerce Tokopedia

Most Reliable E-Commerce Blibli

8 Pemenang di Kategori Special Award

Excellence in Performance :

1. Muhammad Buldansyah Director and Chief Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison

2. Leontinus Alpha Edison Vice Chairman and Co-founder Tokopedia

3. I Gede Darmayusa Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata

4. Djoko Tata Ibrahim Komisaris Smartfren

Excellence in Media

1. Steve Saerang SVP Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison

2. Aldin Hasyim GM External Corporate Communications Telkomsel

Lifetime Achievement

1. Mochammad Hendrowijono Wartawan Senior Kompas

2. M Danny Buldansyah Director and Chief Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison

