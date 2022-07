Prestisa Bantu Penuhi Kebutuhan Bunga Segar hingga Karangan Bunga Hanya Lewat Sentuhan Jari

KEBUTUHAN bunga segar hingga karangan bunga yang dikirim sebagai ucapan di momen tertentu seolah tak ada habisnya. Para florist tak hanya bekerja sama dengan pembudidaya bunga, namun beberapa diantara mereka juga membudidayakan bunga-bunga di lahan sendiri.

Meski demikian, ada banyak florist yang masih kesulitan untuk menggaet target pasar mereka, terutama yang tidak berada di pusat kota.

Mitra florist masih menggunakan cara konvensional untuk menjajakan produk mereka. Padahal, jika memanfaatkan teknologi digital yang berkembang sekarang, para mitra florist ini bisa mendapatkan untung berlipat dengan banyaknya customer.

Di sisi lain, para customer yang ingin membeli bunga segar untuk kebutuhan tertentu atau memesan karangan bunga juga tak mudah. Mereka harus mendatangi langsung toko-toko penjual bunga dan tentu tidak memakan waktu yang singkat.

"Prestisa hadir sebagai solusi para mitra florist dan customer. Kami mempertemukan keduanya dalam satu wadah platform online. Di Prestisa, mitra florist dan customer bisa bertransaksi lebih mudah," kata CEO Prestisa Cesar Rohedi.

Cesar menuturkan, tak hanya kemudahan, platform online Prestisa juga menawarkan kepraktisan dan efisiensi waktu saat bertransaksi. Hanya dengan duduk manis di rumah dan menunjuk layar ponsel, bunga yang diinginkan akan dikirim sesuai pesanan.

Dengan Prestisa, customer akan diarahkan langsung oleh sales mengenai produk pilihannya. Prestisa juga menerima service multiple destination, sehingga customer dapat mengirimkan produk yang diinginkan ke berbagai alamat.

"Cukup dengan sentuhan jari dan metode add to cart, customer bisa memilih produk yang diinginkan dan check out pilihannya. Selain itu, Prestisa juga bisa direct to WhatsApp, sehingga memudahkan customer untuk berkonsultasi mengenai produk yang diinginkan," jelasnya.

Bagi mitra florist, Prestisa yang sudah hadir sejak 2012 dan bekerja sama dengan 5000 mitra UKM di seluruh Indonesia itu, membantu dalam kemudahan memperoleh customer. Mereka tak perlu menjajakan produk secara konvensional di depan toko.

Para mitra florist cukup mengunggah informasi produk bunga maupun karangan bunga buatan mereka dan para customer akan memesan langsung lewat online.

Menariknya, Prestisa yang merupakan platform online untuk pemesanan karangan bunga, hand bouquet, hampers, parcel dan cake tersebut tidak hanya hadir kota besar. Prestisa juga melayani ke seluruh pelosok Indonesia.

Prestisa saat ini memiliki rating google review 4.8 dan 3000+ reviews. Dalam waktu dekat, Prestisa juga akan merilis fitur lempar order, dengan harapan mitra florist dapat memperluas jangkauan orderan tanpa membuka cabang di seluruh Indonesia.

"Dengan fitur tersebut harapannya mitra florist bisa memperluas jangkauan pasar dan menambah penghasilan mereka, karena menerima orderan lebih banyak. Sehingga, mitra dapat lebih berkembang baik dari segi teknis maupun bisnis," pungkasnya.

Untuk bergabung menjadi mitra florist di Prestisa caranya mudah, yakni dengan mengunduh aplikasi Partner Prestisa di GooglePlay dan melakukan registrasi secara online. (RO/OL-7)