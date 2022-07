Brand PX asal Taiwan Dukung Percepat Peralihan Siaran TV Analog ke Digital

TAIWAN External Trade Development Council (TAITRA) menggelar acara pameran berkonsep online-merge-offline (OMO) dengan menampilkan produk olahraga, rekreasi, dan rumah tangga berkualitas tinggi yang telah mendapatkan penghargaan Taiwan Excellence, di Tunjungan Plaza 6 Surabaya, dari 30 Juni hingga 3 Juli 2022. Produk-produk tersebut diharapkan dapat memberi pengalaman hidup baru kepada masyarakat Surabaya.

Dalam acara pameran di Jakarta yang diadakan TAITRA dua pekan lalu, telah mendapat sambutan baik dari masyarakat. Sebab dalam pameran tersebut, selain mengundang produsen untuk memperkenalkan produknya langsung, juga terdapat berbagai mini-games dan kegiatan product experience yang dapat diikuti pengunjung, dan berhadiah produk Taiwan Excellence. Di Surabaya kali ini pun diselenggarakan acara dengan konsep yang serupa, guna menarik perhatian pengunjung.

“Produk-produk unggulan dari Taiwan telah melewati uji desain dan kualitas. Oleh karena itu, pada hari ini kami mempersembahkan produk unggulan dari perusahaan Taiwan yang berteknologi tinggi dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ada 59 produk dari 22 perusahaan yang kami bawa di pameran ini,” ujar Director of Taiwan Trade Center Jakarta, Tony Lin dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/7).

Dengan meredanya pandemi, kini Taiwan Exellence telah kembali ke Indonesia untuk melakukan aktivitas kegiatan terpadu bagi pembeli atau konsumen. Diharapkan dengan dimulainya rangkaian acara ini, berbagai kegiatan promosi secara langsung di Indonesia dapat dilanjutkan kembali dan Taiwan Excellence dapat terus berinteraksi dengan masyarakat Indonesia.

Salah satu brand unggulan dari Taiwan yang ikut serta dalam acara pameran Taiwan Excellence Week 2022 di Surabaya, adalah PX dari perusahaan Trans Electric Co., Ltd. yang memiliki pengalaman R&D dan manufaktur dalam pengembangan elektronik konsumen selama kurang lebih 54 tahun, dan produknya telah terjual di 46 negara.

Untuk wilayah Indonesia, produk PX yang paling banyak diminati masyarakat adalah antena digital seperti Ultra Cruise Outdoor HDTV Antenna dan Amplified Ultra-Thin HDTV Antenna. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang bakal mematikan siaran TV analog mulai pada tanggal 25 Agustus 2022 yang akan datang, sehingga mewajibkan masyarakat pindah ke siaran TV digital.

"Antena digital memang masih sangat diminati saat ini karena mulai 25 Agustus seluruh siaran analog bakal dimatikan se-Indonesia. Permintaan juga meningkat terus, misalnya penjualan di online dalam sebulan kita sudah menjual lebih dari seribu unit," kata CS and IT Support of PX Indonesia, Erpan Abdulrochman saat ditemui di acara Taiwan Excellence Week 2022 di Surabaya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, keunggulan dari produk antena TV digital dari PX adalah karena bahannya sudah anti sinar UV dan anti air, sehingga dapat bertahan lebih lama dibandingkan antena TV digital yang lainnya. Daya tahan produk PX ini diperkuat dengan adanya garansi unit selama 18 bulan.

Garansi yang diberikan itu, tambah dia, bukan untuk perbaikan unit, tapi akan diganti unitnya dengan yang baru. Sementara terkait kisaran harga, antena TV digital PX dijual mulai dari Rp 99 ribu sampai Rp 400 ribu. Tipenya pun ada bermacam-macam, seperti ada yang bisa digunakan indoor-outdoor, khusus outdoor saja, hingga ada juga yang khusus indoor saja.

"Untuk skala nasional, 1 Indonesia saya rasa bisa tembus 2.000 unit penjualan per bulan. Kita sudah masuk ke Transmart, Glodok Electronic, Hartono, hampir semua toko elektronik kita sudah masuk. Kita juga sudah punya 2.000 lebih seller, baik tradisional atau supermarket. Kalau di Surabaya kita masih mengandalkan online, karena unitnya masih dikirimkan dari Jakarta," tutup Erpan Abdulrochman.

Untuk diketahui, ‘Taiwan Excellence Award’ adalah penghargaan yang diberikan oleh TAITRA yang dipercayakan oleh Biro Perdagangan Luar Negeri (BOFT) Kementerian Urusan Perekonomian (MOEA). Selain desain, produk pemenang juga harus menjalani total empat tes seleksi, yaitu penelitian dan pengembangan, kualitas, pemasaran, dan lain-lain. (OL-13)