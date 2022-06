PT GAE Dipercaya Sebagai Distributor Resmi Produk Hikvision

PT. Graha Anugrah Elektrindo (GAE), perusahaan distributor perangkat mekanikal dan elektrikal berpengalaman dan terpercaya serta pemain utama di pasar Indonesia, mengumumkan kerja sama bisnisnya dengan Hikvision.

Hiklvision adalah pelopor solusi sistem keamanan dan Internet of things (IOT) terkemuka di dunia dan mengembangkan teknologi inti pengodean audio dan video, pemrosesan gambar video, dan penyimpanan data, serta komputasi cloud, big data.

Kerja sama bisnis ini diresmikan melalui sebuah event yang diselenggarakan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta yang bertajuk “No Where You Can Hide In This World – Reinvent Your Business”.

Acara ini sekaligus menandai bahwa PT. Graha Anugrah Elektrindo Elektrindo telah menjadi distributor resmi untuk mendistribusikan produk dari Hikvision seperti, perangkat CCTV Camera, Network Video Recorders, Software & Servers, Storage, DVR, Access Control, serta perangkat pendukung lainnya.

Hikvision adalah produsen video surveillance no.1 di dunia, raksasa global dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun yang luar biasa.

Rangkaian produk Hikvision sangat mengesankan dan terus memimpin dalam inovasi.

Salah satu poin utama dari kerja sama bisnis ini adalah menyiapkan berbagai strategi dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia, serta seiring target pemerintah menuju tranformasi digital di berbagai sektor.

Kolaborasi ini diharapkan menghadirkan solusi yang dibutuhkan konsumen di Indonesia.

Sejak didirikan pada tahun 2001, Hikvision telah memainkan peran aktif di solusi sistem keamanan, mencurahkan 8% dari pendapatan tahunannya untuk penelitian dan pengembangan (R&D) dalam inovasi produk yang berkelanjutan, yang merupakan tim R&D terbesar untuk sektor keamanan.

Hikvision sendiri sudah dilengkapi fitur cerdas dan lini produk lengkap untuk semua skenario aplikasi seperti kamera CCTV jarak jauh, antikarat, anti ledakan, akses control, absensi yang dilengkapi iris dan face recognition.

Sistem keamanan hikvision sudah banyak digunakan di Indonesia seperti pada jalan raya, jalan tol, pelabuhan, gedung mall, pertambangan, perkantoran dan banyak lagi.

Dalam sambutannya, Michael Hardinata Wirawan, selaku President Director, PT Graha Anugrah Elektrindo, mengungkapkan bahwa, “PT. Graha Anugrah Elektrindo merupakan distributor terpercaya dan berpengalaman selama lebih dari 25 tahun dalam bisnis elektrikal di Indonesia."

"Beragam brand ternama internasional telah sukses mengembangkan bisnis dan memasarkan produknya melalui jalur distribusi kami, hal itu tak terlepas dari jaringan mitra yang kami miliki tersebar luas di Indonesia," kata Michael dalam keterangan, Jumat (24/6).

Dengan bergabungnya Hikvision ke dalam lini bisnis kami tentunya membuat PT. Graha Anugrah Elektrindo semakin dipercaya dan menjadi referensi utama pelanggan dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam satu atap layanan

“One Stop Solution for Your Electrical Needs” demi meningkatkan kepuasan pelanggan,” pungkas Michael.

Hal senada diungkapkan Michael Chen, Country Manager Hikvision Indonesia, “Kami yakin bahwa kemitraan dengan GAE akan membantu kami untuk lebih meningkatkan kesadaran merek Hikvision di Indonesia dan menembus level yang lebih tinggi lagi."

"GAE memiliki back up tim teknikal yang kuat, sehingga memberikan jaminan pelayanan berkualitas dan mampu mengintegrasikan bermacam-macam kebutuhan pelanggan,” tutupnya. (RO/OL-09)