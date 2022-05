Transformasi Digital Taspen lewat Berbagai Layanan Raih Penghargaan

TRANSFORMASI digital yang diwujudkan Program Taspen Pesona dalam sejumlah layanan meraih penghargaan. Layanan tersebut yakni e-klaim, Taspen Care (T-Care), Wirausaha Pintar ASN, dan TaspenPreneur yang merupakan wadah bagi UMKM mitra binaan meningkatkan kompetensi usaha mikro dan kecil sehingga unggul dan mandiri dalam menciptakan lapangan kerja.

Program Taspen Pesona secara aktif memberikan kemudahan akses layanan bagi ratusan ASN dan kesejahteraan masyarakat. Hingga April 2022, tercatat sebanyak 6.610 peserta menggunakan layanan T-Care untuk pengurusan seluruh layanan perusahaan itu. Sebanyak 31.420 klaim diselesaikan secara optimal melalui layanan elektronik (e-klaim). Hal ini merupakan bukti konkret bahwa PT Taspen (persero) memberikan yang terbaik dalam pelayanan berbasis digital.

Selain melakukan inovasi layanan digital, Taspen berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para pensiunan melalui Program Wirausaha Pintar. Hingga April 2022, program tersebut melakukan pendampingan kepada 645 pengusaha atau mencapai 80% dari target program, yakni 800 orang. Program TaspenPreneur menyelenggarakan pelatihan kompetensi kepada 194 UMKM dengan target pencapaian di atas 500 UMKM pada akhir 2022.

Sebagai upaya menggencarkan Program Taspen Pesona, perusahaan melakukan beragam kampanye digital, seperti kampanye Andal Melayani yang dikembangkan menjadi program Podcast Jam Kerja dan Program Talkshow yang bertajuk keTASPENan, yakni Taspen Talk. Seluruh kampanye tersebut diimplementasikan pada seluruh media sosial perusahaan, media online, media cetak, televisi, dan saluran media internal perusahaan.

Direktur Utama PT Taspen ANS Kosasih menjelaskan pihaknya sebagai pengelola jaminan sosial aparatur sipil negara dan pejabat negara berkomitmen aktif untuk senantiasa terdepan dalam menghadirkan beragam inovasi layanan yang konsisten, tanggap, dan proaktif dalam pelayanan, serta menjunjung keandalan layanan bagi seluruh peserta. Berkat beragam inovasi itu, lanjut Kosasih, salah satu BUMN di bidang jaminan sosial tersebut meraih penghargaan Bronze Winner pada kategori The Most Promising Company in Marketing 3.0 dalam ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2022. Penghargaan ini diterima langsung oleh Plt. Public Relation Department Head Taspen Indra Pratama Pasaribu di Jakarta, Rabu (18/5), pada hari pertama rangkaian kegiatan Jakarta Marketing Week 2022 yang diselenggarakan MarkplusInc.

"Apresiasi tertinggi kami berikan kepada seluruh insan Taspen atas dukungan dan kontribusi yang maksimal serta kreativitasnya selama ini dalam menciptakan beragam inovasi layanan digital. Kami percaya bahwa kualitas prima dan seluruh inovasi layanan TaSPEN dibangun untuk memudahkan peserta mengakses layanan yang optimal dan sebagai apresiasi kepada para ASN pensiunan ASN yang telah mengabdi kepada negara," tandasnya. (RO/OL-14)