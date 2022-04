Telkom Tunjuk Digiserve sebagai Provider Single Gate Produk SD-WAN

BERDASARKAN riset Gartner pada 2022, pangsa pasar layanan managed service SD-WAN saat 2023 diprediksi tumbuh sebesar US$5,7 miliar dengan CAGR sebesar 76,1%. Software Define-Wide Area Network atau SD-WAN merupakan inovasi teknologi yang mampu meningkatkan efektivitas pelanggan dalam mengoperasikan jaringan perusahaan. SD-WAN memungkinkan pelanggan melakukan modernisasi dan otomasi jaringan perusahaan dengan memanfaatkan layanan cloud network menggunakan konektivitas internet maupun IP VPN.

Karena itu, PT Digital Aplikasi Solusi atau lebih dikenal sebagai Digiserve menyepakati kerja sama produk (bundling product) dan Manage Operation Layanan Manage SD-WAN dengan Telkom Group. Hal ini memperkuat posisi Digiserve sebagai provider single gate untuk produk SD-WAN. Kesepakatan kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak.

Presiden Direktur Digiserve Ahmad Hartono menjelaskan kesepakatan itu merupakan wujud komitmen dari Telkom Group untuk menjadikan Digiserve sebagai vehicle untuk digital connectivity. "Penunjukan ini diharapkan bisa memacu kami untuk dapat tumbuh lebih baik lagi dalam mencapai target yang telah ditetapkan sekaligus menjalankan rencana bisnis yang sudah diamanahkan kepada manajemen perusahaan," jelas Hartono.

Penandatanganan MoU antara Digiserve dan Telkom Group tersebut dilakukan bertepatan dengan acara Digital Connectivity Product Summit 2022 yang mengusung tema Unleashing Digital Connectivity Creating a Winning Product Innovation Strategy for Sustainable Growth. Acara tahunan ini merupakan kegiatan Direktorat Network & IT Solution Telkom Group dan merupakan bagian dari rangkaian penyusunan rencana pengembangan produk digital connectivity (Product Plan) bersama seluruh CFU/DFU Telkom Group.

Sedangkan secara strategi bisnis Telkom Group, SD-WAN masuk ke salah satu inisiatif strategis dalam CSS 2022-2024 dengan tema Improve Profitability through Optimal Pricing with Better Quality of Service. Salah satunya, akselerasi sales dari digital connectivity seperti SD-WAN.

Telkom Group secara berkelanjutan mengembangkan layanan SD-WAN sejak 2019, kemudian secara resmi ditetapkan menjadi produk dengan nama Managed SD-WAN Services pada 2020. Hingga saat ini, produk Managed SD-WAN Services dari Telkom telah menjangkau hampir 800 lokasi, yang tersebar baik dari pelanggan CFU EBIS dan CFU WIBS.

Direktorat Network & IT Solution Telkom Group pada 4 Maret 2022 mengeluarkan kebijakan model bisnis layanan SD-WAN Telkom Group. Adanya kebijakan ini diharapkan membuat Telkom Group tetap dapat mengoptimalisasi infrastruktur, produk dan atau layanan SD-WAN, yang sudah dikembangkan oleh Telkom dan tetap memenuhi keputusan strategis terkait penataan portfolio bisnis SD-WAN di masa depan.

Hartono menyatakan pesatnya perkembangan teknologi mendorong tingginya kebutuhan dan ekspektasi terhadap layanan SD-WAN. Untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan tersebut, Digiserve hadir sebagai solusi melalui produk MNS SD-WAN. Melalui penandatanganan MoU antara Digiserve dan Telkom Group ada dua model kerja sama yang akan dilakukan yaitu bundling product SD-WAN antara Telkom dengan Digiserve dan manage operational layanan SD-WAN Telkom. (RO/OL-14)