Link Net Raih Penghargaan Indonesia Human Resources Awards 2022 

UNTUK kedua kalinya, PT Link Net Tbk menerima anugerah penghargaan Indonesia Human Resources Awards yang digelar Warta Ekonomi. Tahun ini, Link Net menerima predikat penghargaan The Best HR Management for The Outstanding Quality and Adaptive Human Resource Ecosystem Through Digital Implementation untuk kategori Telecommunication and Media Services Industry.

Beberapa inisiatif program seperti Beasiswa Pendidikan S2 dan program digital di antaranya First Squad Connect, First Squad Impact, dan PeX (Purposeful Experience) menjadi parameter dalam perolehan penghargaan.

Penghargaan yang menjadi salah satu indikator keberhasilan Link Net dalam mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini, diserahkan melalui acara Indonesia Human Resources Awards 2022 bertema, “Optimizing Human Capability” yang digelar secara virtual.

Chief Human Capital Officer PT Link Net Yosafat Hutagalung mengatakan, penghargaan itu semakin meyakinkan pihaknya untuk meneruskan langkah melalui pendekatan ruang digital yang lebih inovatif dan kreatif dalam mengoptimalkan kualitas SDM.

Yosafat menjelaskan, dalam hal peningkatan kualitas SDM khususnya di masa pandemi, Link Net berfokus pada optimalisasi kapasitas dan kapabilitas First Squad secara profesional bagi pertumbuhan berkelanjutan organisasi.

Hal itu Link Net upayakan melalui pemberdayaan karyawan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan mulai dari komunikasi, kolaborasi hingga keterampilan lain yang meliputi aspek sosial emosional dan kognitif tingkat lanjut.

"Pencapaian ini menjadi kebanggaan sekaligus memotivasi Link Net untuk terus menghadirkan ekosistem kerja inovatif, kolaboratif, adaptif yang mendukung model kerja dan produktivitas kinerja First Squad," ujarnya.

Selama pandemi, model kerja hybrid masih berlanjut hingga saat ini. Model kerja ini telah memberikan fleksibilitas, di mana karyawan dapat melakukan pekerjaan darimana saja (Work From Anywhere); Work From Home (WFH); Work From Office (WFO); atau lokasi kerja lainnya. Link Net melihat hal ini adalah cara bekerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini dan membutuhkan kualitas karyawan yang Tangguh (resilience) serta Lentur/Lincah (agile).

Untuk itu Link Net terus melengkapi ekosistem kerja melalui program dan implementasi ruang digital yang memberdayakan First Squad dan keberagamannya untuk Work From Anywhere.

Dalam artikel yang dipublikasikan oleh sebuah firma penasihat dan penelitian Sumber Daya Manusia terkait tren Human Resource 2021 menyebut bahwa keberagaman leadership dalam suatu perusahaan dinilai lebih menguntungkan serta memiliki nilai pasar yang lebih luas.

Dari keberagaman yang ada, manajemen Sumber Daya Manusia yang berbudaya I AM First Squad menjadi pondasi bagi seluruh karyawan, untuk terus menanamkan semangat dalam memaksimalkan potensi diri, yang pada akhirnya dapat melahirkan calon-calon leader di masa datang, meningkatkan performa individu itu sendiri serta kinerja Link Net secara menyeluruh.

Budaya lainnya yang Link Net terapkan yaitu recognition, sebuah apresiasi yang diberikan kepada First Squad atas nilai dan kontribusi positifnya terhadap perusahaan. Penguatan budaya ini diimplementasikan melalui beberapa program, seperti First Squad Star atau program pemilihan karyawan berdasarkan growth mindset serta hasil kinerja dan data value recognition sesuai kriteria perusahaan. Kegiatan ini dilakukan per kuartal melalui aplikasi First Squad Connect.

Sementara itu, First Squad Connect sebagai ruang digital menjadi sarana komunikasi dan kolaborasi di kalangan First Squad. Salah satu kegiatan yang dilakukan di aplikasi ini seperti kompetisi pembuatan video ucapan ulang tahun Link Net ke-22 yang melibatkan seluruh First Squad dan dibuat secara berkelompok pada bulan Maret.

Selain menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi, aplikasi itu pun dioptimalkan sebagai wadah kreativitas bagi seluruh First Squad.

Tidak hanya itu, Link Net juga memiliki komitmen untuk mendukung dan memberikan kesempatan terbuka bagi seluruh First Squad terpilih yang ingin melanjutkan cita-citanya meraih pendidikan lebih tinggi melalui program beasiswa hingga jenjang S2.

Indonesia Human Resources Awards merupakan ajang pemberian penghargaan tertinggi bagi perusahaan yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi. Penghargaan diberikan kepada perusahaan yang secara konsisten berkontribusi dalam peningkatan kapasitas SDM di berbagai kegiatan bisnis perusahaannya. (RO/OL-7)