Paris Hilton Gelontorkan Rp14,2 Miliar untuk Liburan ala Gamers Roblox

Paris Hilton menggelontorkan dana sebesar US$1 juta atau setara Rp14,2 miliar untuk mengajak para gamers Roblox berlibur di pulau virtualnya serasa liburan di Ibiza.

Lewat Roblox, Paris Hilton membangun metaverse versinya sendiri yang disebut sebagai “Paris World”.

Para pengunjung dapat menjelajahi pulau tersebut yang merupakan replika dari perkebunan Beverly Hills dan rumah anjingnya, trotoar dengan suasana karnaval neon yang terinspirasi dari acara pernikahan Paris dan Carter Reum di Dermaga Santa Monica California, serta pengalaman serasa naik mobil sport dan kapal pesiar Sunray.

“Bagi saya, metaverse adalah tempat kita dapat melakukan semua yang dapat dilakukan dalam kehidupan nyata di dunia digital, …, Tidak semua orang bisa mengalaminya, jadi itulah yang telah kami kerjakan bersama selama setahun terakhir -- memberi mereka semua inspirasi saya tentang apa yang saya inginkan di dunia itu,” kata Paris seperti dikutip dari Reuters mengenai kehadiran Paris World di Roblox, Rabu.

Selain menghadirkan tempat- tempat untuk berekreasi, di Paris World gamers dapat membeli pakaian virtual atau memesan perjalanan dengan jet-ski.

Tentunya kedua layanan itu masuk dalam kategori berbayar dan tidak gratis.

Paris Hilton mengikuti jejak artis hingga jenama global lainnya untuk masuk ke metaverse yang kini digandrungi sebagai dunia virtual dengan banyak pengalaman.

Setelah dipopulerkan oleh Mark Zuckeberg yang mengubah nama perusahaannya Facebook menjadi Meta, kini semakin banyak pihak yang ingin terlibat membangun metaverse.

Sebut saja seperti Tommy Hilfiger sudah meluncurkan lini busana digital untuk avatar Roblox, lalu Nike juga membangun “Nikeland” pada November lalu yang mengajak penggunanya untuk bermain dodgeball bersama teman- temannya mengenakan sepasang sepatu Air Force 1 virtual.

Ada juga rapper Lil Nas X serta Travis Scott yang mengadakan konser virtual.

Bagi Paris Hilton, “Paris World” merupakan bagian pengembangan bisnisnya dengan memanfaatkan pengaruh namanya yang kini terbilang positif di masyarakat.

Kehadiran metaverse versi Paris Hilton ini menjadi bagian dari pengembangan perusahaan media barunya yaitu 11:11 Media.

Lewat medianya itu ia aktif mengenalkan budaya pop dan menjadikan dirinya sebagai bagian dari budaya tersebut.

Ketenaran Paris Hilton secara global telah membuatnya merilis 19 lini produk mulai dari produk kecantikan, produk fesyen, hingga aksesoris seperti perhiasan.

Tak heran ia bisa menghasilkan pendapatan hingga 4 miliar Dolar AS dalam satu dekade terakhir.

Media 11:11 pun dibangun Paris Hilton bersama dengan mantan eksekutif Walt Disney yaitu Gersh.

Kini 11:11 Media telah menghasilkan cukup banyak produk media di antaranya podcast “This Is Paris,”, pertunjukan reality “Cooking With Paris” di Netflix dan dokumenter “Paris In Love” tentang pertunangan dan pernikahan Paris Hilton dengan suaminya.

Paris Hilton pun tak tertinggal gelombang digital, ia memanfaatkan momentum menjual tiga karya seni digitalnya bersama desainer Blake Kathryn sebagai NFT.

Salah satu karyanya bahkan terjual senilai 1,1 juta dolar AS di platform lelang Nifty Gateaway.

“Bagian terakhir dari ruang digital adalah metaverse,…, Kami yakin Paris memiliki peluang dengan pengaruhnya menggaet penggemar lama dan baru. Kami membangun dunia yang luar biasa dan akan disukai oleh seluruh penggemarnya,” kata Gersh membahas metaverse Paris Hilton di Roblox. (Ant/OL-12)