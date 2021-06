Koin DOGE Resmi Diperdagangkan di Platform Zipmex

SEIRING dengan tingginya permintaan pasar, Zipmex menghadirkan aset kripto paling viral dan populer sepanjang sejarah, Dogecoin (DOGE). DOGE secara resmi memulai listing di Zipmex Indonesia pada 17 Juni 2021. Peluncuran DOGE ke dalam platform Zipmex Indonesia dilakukan bersamaan dengan tiga aset kripto lainnya, yakni Stellar Lumen (XLM), Cardano (ADA), dan Binance Coin (BNB).

Country Head Indonesia Zipmex Yoga Sades Sugeharto mengatakan, cuitan bos Tesla Elon Musk berhasil membuat popularitas DOGE melesat. Koin digital yang tadinya hanya menjadi candaan di kalangan pegiat aset kripto tersebut kini menjadi aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar keenam di dunia.

Nilai DOGE yang tadinya hanya 0,32 dolar AS atau setara dengan Rp4.570 per koinnya pada 2019 meroket dan mencapai all time high (ATH) atau puncak harga tertinggi pada 8 Mei 2021 di level harga 0,73 dolar AS atau sekitar Rp10.427 per koinnya. Hasilnya, dalam waktu hanya beberapa bulan saja, kapitalisasi pasar DOGE meningkat hingga lebih dari 26 ribu persen.

“Industri aset kripto tengah berkembang pesat selama beberapa bulan terakhir, terutama sejak kuartal keempat tahun lalu. Dogecoin menjadi salah satu aset kripto yang paling banyak dilirik dan diinginkan oleh masyarakat, di luar dari Bitcoin yang dikenal sebagai top of mind. Terutama sejak Elon Musk dan cuitannya mengenai aset kripto dan Dogecoin, semakin banyak orang mulai melirik industri ini sebagai peluang investasi,” tutur Yoga.

Dogecoin (DOGE) diciptakan oleh pengembang bernama Billy Marcus dan Jackson Palmer pada akhir 2013 silam. Jackson Palmer adalah manajer produk Adobe Inc. di Sydney, Australia. Sementara Marcus adalah pengembang perangkat lunak di IBM, Portland, Oregon.

Awalnya DOGE dibuat hanya sebagai lelucon untuk menyindir tren aset kripto, terutama Bitcoin. Ia menggunakan meme Shiba Inu yang saat itu tengah ramai muncul di akun-akun meme, salah satunya adalah 9GAG. Menariknya, ketika Palmer mengumumkan logo meme populer Shiba Inu sebagai ikonnya, ia menuai banyak tanggapan positif.

Sejak saat itu, DOGE mulai diminati pegiat aset kripto. Koin ikonik ini lantas digarap serius oleh pengembang. Pada tahun 2015, komunitas pencinta DOGE mulai tumbuh. DOGE kemudian dijadikan sebagai salah satu alat melakukan penggalangan dana untuk beragam event penting, mulai dari Olimpiade 2014 sampai NASCAR. Salah satu pria terkaya di dunia, Elon Musk, bahkan menjulukinya sebagai “people’s crypto” atau kriptonya masyarakat.

Oleh sebab itu, diharapkan kehadiran DOGE dapat semakin memperbesar animo masyarakat, terutama pegiat kripto untuk berinvestasi di Zipmex. Bukan hanya itu saja, dalam satu hingga dua bulan mendatang, Zipmex juga akan me-listing 100 aset kripto lainnya.

Dengan semakin beragamnya aset kripto yang tersedia di Zipmex, Yoga berharap masyarakat akan semakin tertarik untuk berinvestasi di Zipmex. Terutama karena Zipmex memiliki beragam produk unggulan seperti ZipUp dan ZipLock. ZipUp dan ZipLock adalah produk simpanan atas aset digital yang memberikan bunga majemuk hingga 14 persen per tahunnya.

Untuk meramaikan peluncuran Dogecoin, Zipmex akan memberikan DOGE gratis bagi para pengguna baru. Bertajuk #AdopsiDOGEdiZipmex, pengguna yang membuka akun di Zipmex selama 17-30 Juni 2021 akan mendapatkan 2 DOGE gratis. Untuk mendapatkan DOGE gratis dari Zipmex sangat mudah.

Pengguna hanya perlu memasukkan kode referral DOGE di dalam kolom yang tersedia ketika pertama kali membuat akun. Setelah itu, pengguna akan langsung mendapatkan bonus berupa 2 DOGE dalam kurun waktu 1 x 24 jam.

Bukan cuma itu saja, pengguna baru yang menggunakan kode referral DOGE ketika pertama kali membuka akun juga mendapat kesempatan memenangkan total hadiah 10 ribu DOGE bagi 10 orang beruntung yang akan diundi pada akhir periode. (RO/OL-7)