Bayern Munchen Bangkit Dramatis, Manfaatkan Kelelahan Freiburg untuk Menang 3-2

BAYERN Munchen sukses membalikkan keadaan dan meraih kemenangan 3-2 atas SC Freiburg dalam lanjutan Liga Jerman musim 2025/2026. Laga yang berlangsung di Europa-Park Stadion, Sabtu (4/4), menjadi momen kebangkitan dramatis tim tamu.

Pelatih Bayern, Vincent Kompany, mengungkapkan bahwa timnya mampu memanfaatkan penurunan stamina lawan untuk membalikkan hasil pertandingan.

"Kami harus memberi kredit kepada lawan karena mereka bermain habis-habisan. Akan tetapi, kami bisa membalikkan keadaan karena mereka sudah mengeluarkan banyak energi," ujar Kompany dikutip dari laman resmi Bayern Muenchen, Minggu (5/4).

Bayern sempat tertinggal dua gol lebih dulu sebelum akhirnya menunjukkan mental juara. Dalam 10 menit terakhir waktu normal, dua gol dari Tom Bischof serta satu gol penutup dari Lennart Karl memastikan kemenangan bagi tim berjuluk The Bavarians.

Kompany pun menyambut hasil ini dengan penuh antusias. Ia menegaskan bahwa kemenangan dalam laga sulit seperti ini sangat berarti bagi perjalanan tim sepanjang musim.

"Tidak akan ada musim yang sukses tanpa momen-momen emosional seperti laga itu," tutur juru taktik asal Belgia itu.

Di sisi lain, gelandang muda Bayern, Tom Bischof, mengakui bahwa Freiburg memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Pemain berusia 20 tahun itu menyebut lawan menerapkan strategi penjagaan satu lawan satu dan tekanan di seluruh area lapangan.

Meski begitu, ia menilai ketenangan permainan Bayern menjadi kunci keberhasilan meraih tiga poin.

Bischof juga menilai laga ini menjadi modal penting menjelang pertandingan besar melawan Real Madrid pada leg pertama Liga Champions UEFA yang akan digelar di Santiago Bernabeu, Rabu (8/4) dini hari WIB.

"Pertandingan seperti ini sangat bagus sebagai persiapan menghadapi Real Madrid. Kami tetap bersatu, dan itu membuat kami semakin kuat. Akan tetapi, laga kontra Real Madrid jelas akan menjadi pertandingan yang berbeda. Real Madrid berada di level lain, jadi kami harus meningkatkan performa," kata Bischof.

Dalam pertandingan tersebut, Freiburg sempat unggul lewat gol Johan Manzambi dan Lucas Holer. Namun Bayern mampu membalikkan keadaan hingga menutup laga dengan kemenangan 3-2.

Tambahan tiga poin membuat Bayern Munchen semakin kokoh di puncak klasemen sementara Bundesliga 2025/2026 dengan koleksi 73 poin dari 28 pertandingan. Mereka unggul sembilan poin atas Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua.

Sementara itu, SC Freiburg masih tertahan di peringkat kedelapan dengan raihan 37 poin dari jumlah pertandingan yang sama. (Ant/E-4)