Mengenal Apa Itu Paspoortgate dan Mengapa Maarten Paes Lolos dari Jeratan Hukum

Penjaga gawang Timnas Indonesia Maarten Paes melakukan latihan jelang pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Madya, komplek GBK, Senayan, Sabtu (22/3/2025).(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt.)

PEMAIN timnas Indonesia Maarten Paes sempat terkena masalah paspor terkait dengan kewarganegaraannya. Paes yang kini menjadi warga negara Indonesia dapat lolos dari paspoortgate di Belanda sehingga dapat bermain bersama Ajax Amsterdam. Sementara sejumlah pemain lain mengalami masalah tersebut.

Berikut fakta-fakta terkait isu paspor yang menyeret nama kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, dalam fenomena yang disebut sebagai "Paspoortgate" di Belanda:

Munculnya Istilah 'Paspoortgate': Isu ini mencuat setelah adanya laporan mengenai sejumlah pemain sepak bola di Belanda, termasuk beberapa pemain keturunan Indonesia, yang tersandung masalah administratif terkait dokumen kewarganegaraan atau paspor mereka. Keterlibatan Ajax: Maarten Paes dinyatakan "selamat" atau terhindar dari dampak buruk masalah paspor ini berkat kejelian pihak klub Ajax. Langkah preventif dan verifikasi dokumen yang dilakukan klub raksasa Belanda tersebut menjadi kunci status legalitas sang pemain tetap terjaga. Dampak pada Pemain Lain: Fenomena ini tidak hanya menyerang Paes, namun dilaporkan ramai-ramai menimpa pemain Indonesia lainnya yang berkarier atau memiliki keterkaitan dengan sistem sepak bola di Belanda. Status di Timnas Indonesia: Hingga saat ini, masalah administratif di Belanda tersebut dilaporkan tidak menggugurkan status kewarganegaraan Indonesia yang telah dimiliki Paes, mengingat proses naturalisasi dan perpindahan federasi telah melalui jalur hukum FIFA yang sah.

Mengenal Paspoortgate: Skandal Administrasi yang Mengguncang Belanda

Istilah "Paspoortgate" merujuk pada skandal administratif yang baru-baru ini mencuat di Belanda, melibatkan verifikasi ulang dokumen kewarganegaraan dan paspor bagi para pemain sepak bola profesional. Masalah ini muncul ketika otoritas terkait menemukan adanya ketidaksinkronan data pada dokumen perjalanan sejumlah pemain, terutama mereka yang memiliki latar belakang kewarganegaraan ganda atau keturunan (diaspora).

Bagi pemain sepak bola, kesalahan administratif dalam paspor bukan sekadar urusan imigrasi, melainkan ancaman terhadap legalitas mereka saat didaftarkan ke federasi (KNVB) maupun FIFA. Jika terbukti ada manipulasi atau kesalahan fatal, pemain terancam sanksi larangan bertanding hingga pencabutan izin kerja.

Mengapa Maarten Paes Bisa Lolos?

Di tengah badai "Paspoortgate" yang menyeret beberapa nama pemain Indonesia di Belanda, Maarten Paes dilaporkan tetap berada dalam posisi aman. Berikut adalah faktor-faktor kunci yang membuatnya lolos dari jeratan hukum tersebut:

Kejelian Manajemen Ajax: Berdasarkan laporan terverifikasi, klub Ajax tempat Paes bernaung memiliki sistem audit internal yang sangat ketat. Pihak klub telah melakukan verifikasi berlapis terhadap dokumen Paes sebelum isu ini meledak ke publik, memastikan seluruh prosedur administrasi sesuai dengan regulasi Uni Eropa dan FIFA.

Transparansi Proses Naturalisasi: Saat menjalani proses perpindahan kewarganegaraan menjadi WNI, dokumen asal Paes di Belanda telah melewati pemeriksaan di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Validasi dari CAS ini menjadi "perisai hukum" tambahan yang memperkuat legalitas dokumennya.

Kepatuhan Regulasi FIFA: Paes lolos karena statusnya telah dinyatakan eligible (memenuhi syarat) secara hukum internasional oleh FIFA, sehingga masalah administratif domestik di Belanda tidak secara otomatis membatalkan statusnya sebagai pemain internasional Indonesia.



