FC Bekasi City U-19 Siap Berlaga di Ajang EPA Championship

WAKIL Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe melepas tim junior FC Bekasi City U-19 yang akan berlaga dalam ajang Elite Pro Academy (EPA) Championship PSSI di Stadion Patriot Candrabhaga, Rabu (1/4).

Momentum pelepasan ini menjadi bagian penting dalam upaya mendorong pengembangan sepak bola usia muda di daerah. Selain itu, kehadiran pemerintah daerah turut memberikan semangat dan motivasi bagi para pemain yang akan bertanding di level nasional.

Selain seluruh pemain FC Bekasi U-19 yang bakal berkompetisi, turut hadir manajer tim, pelatih, staf, serta jajaran pengurus klub dalam acara pelepasan tersebut. Kehadiran mereka mencerminkan kesiapan tim dalam menghadapi persaingan di EPA Championship PSSI.

Dalam sambutannya, Wawali Bekasi menyampaikan dukungan penuh kepada tim. Ia menekankan pentingnya kerja keras, disiplin, serta menjaga nama baik kota patriot --julukan Kota Bekasi-- selama mengikuti kejuaraan.

"Kami berharap seluruh pemain dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan," kata Harris.

Ia menambahkan, kesempatan ini harus dimanfaatkan sebagai ajang pembuktian diri sekaligus pengalaman berharga bagi para pemain muda untuk meniti karier di dunia sepak bola profesional.

Kebanggaan Kota Bekasi

Sementara itu, suasana pelepasan berlangsung penuh semangat dan optimisme. Para pemain tampak antusias dan siap memberikan performa maksimal demi meraih hasil terbaik dalam kompetisi tersebut.

Dengan persiapan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak, Tim FC Bekasi City U-19 diharapkan mampu bersaing dan membawa prestasi yang membanggakan di ajang EPA Championship PSSI.

Sebagaimana diberitakan tim senior FC Bekasi City saat ini sedang berlaga di kompetisi Liga 2 dan berada di papan atas. Mereka berpeluang untuk promosi ke Liga 1 musim depan.