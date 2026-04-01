Austria vs Korea Selatan: Gol Tunggal Marcel Sabitzer Bungkam Taeguk Warriors

"Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan," tulis filsuf Baruch Spinoza.
TIMNAS Austria berhasil memetik kemenangan tipis saat menjamu Korea Selatan dalam laga persahabatan internasional. Bertanding di Stadion Ernst Happel, Wina, pada Rabu (1/4) dini hari WIB, skuat asuhan Ralf Rangnick menang dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Marcel Sabitzer.
Pertandingan berlangsung sengit sejak peluit pertama dibunyikan. Korea Selatan yang mengandalkan kecepatan transisi sempat merepotkan barisan pertahanan tuan rumah di babak pertama. Namun, disiplinnya lini belakang Austria yang dikomandoi Kevin Danso membuat skor kacamata bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Das Team langsung tancap gas. Hasilnya terlihat pada menit ke-48. Berawal dari skema serangan balik cepat, Marcel Sabitzer berhasil melepaskan tembakan terukur dari dalam kotak penalti yang gagal dihalau kiper Korea Selatan. Gol tersebut menjadi satu-satunya pembeda dalam laga ini.
Korea Selatan berusaha membalas melalui aksi Son Heung-min di sisa waktu pertandingan. Namun, rapatnya barisan tengah Austria yang dipimpin Konrad Laimer membuat aliran bola Taeguk Warriors sering terputus sebelum masuk ke area berbahaya.
|Skor Akhir
|Austria 1 - 0 Korea Selatan
|Pencetak Gol
|Marcel Sabitzer (48')
|Penguasaan Bola
|52% - 48%
|Total Tembakan
|12 - 9
|Stadion
|Ernst Happel, Vienna
Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Austria dalam mematangkan strategi menjelang turnamen kompetitif mendatang. Sementara bagi Korea Selatan, kekalahan ini menjadi bahan evaluasi pelatih untuk memperbaiki efektivitas penyelesaian akhir timnya.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
