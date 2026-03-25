HFM dan Arsenal Jalin Kemitraan Global Jangka Panjang

PLATFORM trading online terkemuka, HFM, mengumumkan kemitraan jangka panjang baru dengan Arsenal. Ini menjadikannya mitra global resmi klub tersebut sebagaimana dilansir laman arsenal.com.

Kesepakatan itu mempertemukan dua merek internasional yang didefinisikan oleh performa dan ambisi, dipersatukan oleh komitmen bersama terhadap kesuksesan jangka panjang. Seiring HFM terus memperluas kehadirannya secara global, kemitraan ini memberikan platform untuk meningkatkan kehadiran mereknya di seluruh dunia dan berinteraksi dengan para pendukung Arsenal di berbagai penjuru dunia.

Sebagai mitra resmi, HFM akan mendapatkan paket hak global yang komprehensif, termasuk branding pada hari pertandingan di Emirates Stadium dan visibilitas di platform digital Arsenal, termasuk The Arsenal yang baru saja diluncurkan. Kemitraan ini juga akan memberikan akses ke aset pemasaran klub dan para pemain untuk menciptakan konten dan pengalaman baru yang menarik bagi para pendukung yang akan diluncurkan akhir musim ini.

"Kemitraan ini menandai tonggak penting bagi HFM karena kami bersinergi dengan salah satu klub paling ikonik dalam dunia sepak bola," ujar Efthymios Mesis, Chief Marketing Officer HFM. "Trading dan performa olahraga kelas elite sama-sama digerakkan oleh pemikiran strategis, ketangguhan, dan kemampuan tampil di bawah tekanan. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menciptakan peluang keterlibatan global yang bermakna, yang mencerminkan komitmen bersama kami terhadap keunggulan dan pertumbuhan jangka panjang."

Chief Commercial Officer Arsenal Juliet Slot mengatakan pihaknya sangat senang menyambut HFM sebagai mitra resmi. "Mereka ialah pemimpin pasar di bidangnya dengan fokus kuat pada inovasi dan kesuksesan jangka panjang, serta mendukung ambisi kami untuk meraih trofi-trofi bergengsi. Kemitraan yang dibangun atas nilai-nilai bersama membantu kami menghadirkan pengalaman terbaik bagi para pendukung kami di seluruh dunia dan kami menantikan kerja sama ini." (I-2)