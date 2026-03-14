Preview Real Madrid vs Elche La Liga 2026: Prediksi Skor dan Lineup

REAL Madrid akan menjamu Elche di Stadion Santiago Bernabéu pada Sabtu, 14 Maret 2026, dalam lanjutan pekan ke-28 La Liga musim 2025/2026. Pertandingan ini menjadi ujian bagi kedalaman skuad Los Blancos di tengah badai cedera yang menghantam pemain-pemain kunci mereka.

Kondisi Tim Real Madrid

Pelatih Alvaro Arbeloa dipaksa melakukan rotasi besar-besaran. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo dipastikan absen karena cedera. Lini belakang juga menjadi perhatian setelah Ferland Mendy menyusul Eder Militao dan David Alaba ke ruang perawatan akibat cedera hamstring saat laga kontra Manchester City.

Meski begitu, Real Madrid tetap diunggulkan berkat performa gemilang Federico Valverde. Gelandang asal Uruguay tersebut baru saja mencetak hat-trick di Liga Champions dan diharapkan menjadi motor serangan utama bersama Vinicius Junior.

Kondisi Tim Elche CF

Elche datang ke ibu kota dengan misi berat untuk menjauh dari zona degradasi. Saat ini mereka duduk di peringkat ke-17, hanya terpaut satu poin dari zona merah. Anak asuh Eder Sarabia memiliki catatan buruk di laga tandang, di mana mereka belum meraih kemenangan dalam 10 perjalanan terakhir mereka.

Namun, Real Madrid tidak boleh meremehkan tim tamu. Pada pertemuan pertama musim ini di bulan November 2025, Elche berhasil menahan imbang Madrid dengan skor 2-2 di Stadion Martinez Valero.

Data Pertandingan

Detail Informasi Waktu Kick-off Sabtu, 14 Maret 2026, 21.00 WIB Lokasi Stadion Santiago Bernabéu, Madrid Wasit Akan Diumumkan

Prediksi Susunan Pemain

Real Madrid (4-4-2)

Lunin; Carvajal, Raul Asencio, Dean Huijsen, Fran Garcia; Camavinga, Manuel Angel, Arda Guler, Valverde; Vinicius Junior, Brahim Diaz.

Elche (5-3-2)

Dituro; Victor Chust, Affengruber, Petrot, Josan, Aguado; Gonzalo Villar, Febas, Martim Neto; Andre Silva, Rafa Mir.

Prediksi Skor

Meskipun tampil pincang tanpa Mbappe dan Bellingham, kualitas skuad pelapis Real Madrid di Bernabeu tetap jauh di atas Elche. Dengan dukungan publik sendiri, Madrid diprediksi akan mengamankan tiga poin untuk terus menekan Barcelona.

Prediksi Skor: Real Madrid 2-0 Elche.

