Derby Madrid di Metropolitano: Mampukah Getafe Hentikan Laju Atletico?

PEKAN ke-28 La Liga 2025/2026 akan menyuguhkan duel panas antara Atletico Madrid menjamu Getafe di Riyadh Air Metropolitano pada Sabtu (14/3). Laga ini menjadi ujian konsistensi bagi kedua tim yang sama-sama tengah dalam performa menanjak.

Kondisi Tim: Atletico Sedang On-Fire

Atletico Madrid asuhan Diego Simeone sedang menikmati periode produktif. Kemenangan 5-2 atas Tottenham di kancah Eropa menegaskan ketajaman lini depan mereka yang kini dipimpin oleh Alexander Sorloth dan Julian Alvarez. Di liga, Los Colchoneros menempati posisi ketiga dan sangat tangguh saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Namun, Simeone harus waspada terhadap kelelahan pemain. Jadwal padat di bulan Maret memaksa rotasi mungkin dilakukan di lini tengah, dengan Pablo Barrios dan Koke diharapkan tetap menjadi motor permainan.

Getafe: Pembunuh Raksasa yang Baru

Getafe datang ke Metropolitano dengan status "Giant Killer" setelah sebelumnya menumbangkan Real Madrid. Jose Bordalas telah berhasil membangun pertahanan yang sangat solid, di mana mereka hanya kebobolan sedikit gol dalam lima laga terakhir. Martin Satriano menjadi ancaman utama di lini depan Getafe yang siap menghukum Atletico lewat serangan balik cepat.

Data Pertandingan

Detail Informasi Waktu Kick-off Sabtu, 14 Maret 2026, 17:15 waktu setempat Stadion Riyadh Air Metropolitano, Madrid Wasit Akan Diumumkan Pertemuan Terakhir Getafe 0-1 Atletico Madrid (November 2025)

Prediksi Jalannya Pertandingan

Atletico diprediksi akan mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Dengan dukungan penuh suporter, mereka akan mencoba membongkar pertahanan berlapis Getafe. Kunci bagi Getafe adalah meredam kreativitas Alex Baena dan kecepatan Nicolas Gonzalez di sisi sayap. Jika Getafe mampu bertahan di 30 menit awal, rasa frustrasi bisa menghinggapi pemain Atletico, yang membuka celah bagi tim tamu untuk mencuri poin.

Prediksi Skor: Atletico Madrid 2-0 Getafe.

