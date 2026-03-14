Ilustrasi(Dok Instagram)

LANJUTAN kompetisi kasta tertinggi Spanyol, La Liga musim 2025/2026, mempertemukan Girona dengan Athletic Bilbao di Estadi Municipal de Montilivi. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim yang tengah berjuang di papan tengah klasemen.

Informasi Pertandingan

Pertandingan Girona vs Athletic Bilbao Kompetisi La Liga 2025/2026 (Pekan 28) Lokasi Estadi Municipal de Montilivi, Girona Waktu Sabtu, 14 Maret 2026, 20.00 WIB

Analisis Kekuatan Tim

Girona saat ini berada di peringkat ke-15 dengan koleksi 31 poin. Meskipun sempat mengejutkan di musim-musim sebelumnya, performa skuad asuhan Michel musim ini cenderung fluktuatif. Kehilangan kiper utama Marc-Andre ter Stegen karena cedera menjadi lubang besar di lini pertahanan mereka yang sudah kebobolan 43 gol musim ini.

Di sisi lain, Athletic Bilbao menempati peringkat ke-10 dengan 35 poin. Tim berjuluk Los Leones ini sedang mencari momentum untuk kembali ke jalur kemenangan setelah gagal meraih poin penuh dalam tiga laga terakhir. Tanpa Nico Williams, beban serangan akan bertumpu pada Inaki Williams dan Gorka Guruzeta yang telah menunjukkan ketajaman di depan gawang lawan.

Statistik Kunci (5 Laga Terakhir)

Girona: 1 Menang, 3 Imbang, 1 Kalah.

Athletic Bilbao: 1 Menang, 1 Imbang, 3 Kalah.

Head-to-Head: Athletic Bilbao menang 2 kali, Girona menang 1 kali, dan 2 laga berakhir imbang 1-1.

Rata-rata gol: Pertemuan kedua tim menghasilkan rata-rata 2.8 gol per pertandingan.

Catatan Menarik: Girona tercatat sebagai tim dengan kedisiplinan terendah di laga kandang musim ini, mengoleksi 7 kartu merah. Hal ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh skuat Athletic Bilbao yang dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi.

Prediksi Skor

Melihat tren kedua tim yang sering bermain imbang dalam pertemuan terakhir, laga ini diprediksi akan berjalan ketat. Girona sangat kuat dalam penguasaan bola di kandang, namun Bilbao memiliki serangan balik yang mematikan melalui Inaki Williams.

Prediksi Skor: Girona 1-1 Athletic Bilbao

(E-4)