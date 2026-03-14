LANJUTAN kompetisi kasta tertinggi Spanyol, La Liga musim 2025/2026, mempertemukan Girona dengan Athletic Bilbao di Estadi Municipal de Montilivi. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim yang tengah berjuang di papan tengah klasemen.
|Pertandingan
|Girona vs Athletic Bilbao
|Kompetisi
|La Liga 2025/2026 (Pekan 28)
|Lokasi
|Estadi Municipal de Montilivi, Girona
|Waktu
|Sabtu, 14 Maret 2026, 20.00 WIB
Girona saat ini berada di peringkat ke-15 dengan koleksi 31 poin. Meskipun sempat mengejutkan di musim-musim sebelumnya, performa skuad asuhan Michel musim ini cenderung fluktuatif. Kehilangan kiper utama Marc-Andre ter Stegen karena cedera menjadi lubang besar di lini pertahanan mereka yang sudah kebobolan 43 gol musim ini.
Di sisi lain, Athletic Bilbao menempati peringkat ke-10 dengan 35 poin. Tim berjuluk Los Leones ini sedang mencari momentum untuk kembali ke jalur kemenangan setelah gagal meraih poin penuh dalam tiga laga terakhir. Tanpa Nico Williams, beban serangan akan bertumpu pada Inaki Williams dan Gorka Guruzeta yang telah menunjukkan ketajaman di depan gawang lawan.
Melihat tren kedua tim yang sering bermain imbang dalam pertemuan terakhir, laga ini diprediksi akan berjalan ketat. Girona sangat kuat dalam penguasaan bola di kandang, namun Bilbao memiliki serangan balik yang mematikan melalui Inaki Williams.
Prediksi Skor: Girona 1-1 Athletic Bilbao
