Pertandingan Persib vs Borneo FC Ditunda

Ilustrasi(Antara)

RANGKAIAN unjuk rasa yang berlangsung rusuh di Kota Bandung, membuat pertandingan pekan keempat Super League 2025/2026 antara Persib yang menjamu Borneo FC ditunda. Laga tersebut seharusnya digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu (31/8).

Keputusan penundaan itu dilayangkan I League pada 30 Agustus. Surat itu menjawab permintaan penundaan dari Persib sehari sebelumnya.

"Keselamatan semua pihak adalah prioritas utama. Kami memahami betul semangat Bobotoh yang sudah menantikan pertandingan ini. Namun situasi yang terjadi menuntut adanya langkah antisipatif," ujar Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, Minggu (31/8).

Dia berharap kondisi segera membaik, sehingga bisa kembali merayakan sepak bola bersama di stadion.

Persib memastikan bahwa tiket yang sudah dibeli Bobotoh tetap berlaku. Tiket tersebut akan dialihkan secara otomatis ke pertandingan Persib berikutnya, sehingga status dan hak penonton terjaga dengan baik.

Klub berharap kondisi kamtibmas di Jawa Barat dan sekitarnya segera kembali kondusif, sehingga atmosfer sepak bola yang penuh semangat dan kebersamaan bisa kembali dirasakan di stadion. (SG/E-4)