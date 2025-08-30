Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Indonesia Super League: Persijap Vs Arema Berakhir Imbang

Khoerun Nadif Rahmat
30/8/2025 18:00
Indonesia Super League: Persijap Vs Arema Berakhir Imbang
Ilustrasi(ANTARA/NIZAR)

PERTANDINGAN Indonesia Super League antara tim tuan rumah, Persijap Jepara melawan Arema Malang berakhir imbang tanpa gol. Kedua tim masing-masing harus bermain dengan 10 pemain.

Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Stadium, Jepara, Laskar Kalinyamat mencoba menjinakkan Singo Edan sejak menit awal pertandingan.

Alhasil, kedua tim pun langsung menaikan intensitas permainan mereka. Hingga akhirnya, babak pertama pun diwarnai dengan dua kartu merah.

Baca juga : Indonesia Super League: Persija Libas Persita 4-0, Bali Imbang Lawan Persik

Wasit mengeluarkan kartu merah ke Alexis Gomez dari Persijap dan Betinho dari Arema dikeluarkan akibat diganjar kartu merah. Babak pertama berakhir tanpa gol.

Lanjut ke babak kedua, Persijap vs Arema masih berjalan alot. Laskar Kalinyamat beberapa kali mencoba menekan Singo Edan. 

Akan tetapi, usaha mereka tetap tak membuahkan hasil. Begitu pun dengan beberapa kali usaha Arema yang masih mengalami kebuntuan. 

Pertandingan antara Persijap vs Arema pun harus berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Masing-masing tim mengantongi satu poin. (H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
