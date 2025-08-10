Indonesia Super League: Persija Libas Persita 4-0, Bali Imbang Lawan Persik

Jordi Amat(persija.id)

PERSIJA Jakarta menjamu Persita Tangerang pada pertandingan pekan pertama Indonesia Super League di Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada Minggu (10/8).

Persija mencoba menguasai pertandingan sejak awal pertandingan. Baru di menit 30, Persija akhirnya pecah telur lewat gol dari Rizky Ridho skor sementara 1-0.

Keunggulan 1-0 Macan Kemayoran pun bertahan hingga babak pertama usai. Pertandingan berlanjut ke babak kedua.

Sama seperti di babak pertama, Macan Kemayoran terus menekan Pendekar Cisadane. Usaha mereka pun akhirnya membuahkan hasil.

Pada menit 70, Allano berhasil mencetak gol dan mengubah skor menjadi 2-0 bagi keunggulan Persija. Berselang dua menit, Maxwell menciptakan gol spektakuler dan skor menjadi 3-0 bagi Macan Kemayoran.

Pertandingan memasuki tambahan waktu, Allano kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakannya dari luar kotak penalti. Skor 4-0 untuk Persija.

Selepas itu, Persita tak tinggal diam, mereka mencoban menekan tim tuan rumah. Akan tetapi usaha mereka tak membuahkan hasil.

Sementara itu, di pertandingan lainnya Bali United bermain imbang saat menjamu Persik Kediri dalam laga pekan pertama Indonesia Super League.

Laskar Serdadu Tridatu seri 1-1 melawan Macan Putih di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Bali sempat mencetak gol di babak pertama lewat Joao Ferarri. Akan tetapi gol tersebut dianulir wasit.

Kemudian, Persik justru membuka skor lebih dulu di babak kedua menit ke 78 lewat aksi Telmo Ferreira Castanheira.

Jelang pertandingan usai, Bali akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol dari Boris Kopitovic. (Ndf/I-1)