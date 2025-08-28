Benfica vs Fenerbahce, Kerem Akturkoglu Pastikan Kemenangan As Aguias

Headline
BENFICA meraih tiket ke babak utama Liga Champions usai menang 2-0 atas Fenerbahce di laga leg kedua playoff, Kamis (28/8) dini hari WIB.
As Aguias, yang dua golnya dianulir oleh VAR di babak pertama, akhirnya berhasil memecah kebuntuan di menit 35 lewat aksi penyerang Turki Kerem Akturkoglu di menit 35 usai menerima umpan Leandro Barreiro.
Gol Akturkoglu itu menjadi gol satu-satunya dalam laga laga dua leg antara kedua tim.
Benfica pun melaju ke babak utama Liga Champions dengan skor agregat 1-0.
Di laga leg kedua playoff Liga Champions lainnya, Club Brugge melumat Rangers 6-0.
Klub Belgia itu menang berkat gol yang dicetak lima pemain berbeda, yaitu, Nicolo Tresoldi, Hans Vanaken, Joaquin Seys (dua gol), Aleksandar Stankovic, dan Cristos Tzolis.
Club Brugge pun melaju ke babak utama Liga Champions dengan kemenangan agregat 9-1 atas Rangers.
Sementara itu, FC Copenhagen menang 2-0 atas Basel lewat gol Andreas Cornelius dan Youssoufa Moukoko.
FC Copenhagen melaju ke babak utama Liga Champions dengan kemenangan agregat 3-1 atas Basel. (bbc/Z-1)
Benfica melaju ke babak playoff Liga Champions dengan keunggulan agregat 4-0 usai menang 2-0 di laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi di kandang Nice.
Alvaro Carreras diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk posisi bek kiri real Madrid, yang selama ini menjadi titik lemah akibat cedera berulang Ferland Mendy.
Real Madrid dan Benfica dilaporkan tengah menyelesaikan detail akhir untuk kepindahan Alvaro Carreras ke Santiago Bernabeu.
Joao Felix menyebut kehadiran pelatih Bruno Lage sebagai salah satu alasan utama yang membuatnya mempertimbangkan kepulangan ke Benfica.
ANGEL Di Maria tak kuasa menahan tangis usai Benfica tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia Antarklub 2025 oleh Chelsea.
Kapten timnas Meksiko Edson Alvarez resmi dipinjam klub Liga Turki Fenerbahce selama semusim ditambah opsi pembelian permanen dari klub Liga Primer Inggris West Ham United.
Fenerbahce melaju ke playoff Liga Champions dengan keunggulan agregat 6-4 usai di laga leg pertama putaran ketiga babak kualifikasi Liga Champions kalah 2-1 dari Feyenoord.
Gol Anis Hadj Moussa di masa injury time memastikan kemenangan Feyenoord atas Fenerbahce di laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions, Kamis (7/8) dini hari WIB.
Edin Dzeko didatangkan oleh Fiorentina dengan status bebas transfer dan mendapatkan kontrak berdurasi satu tahun hingga Juni 2026 mendatang.
Galatasaray menuding pelatih Fenerbahce Jose Mourinho melancarkan serangan fisik terhadap manajer mereka Okan Buruk setelah pelatih Portugal itu memencet hidung Buruk.
