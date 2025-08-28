Benfica vs Fenerbahce, Kerem Akturkoglu Pastikan Kemenangan As Aguias

Penyerang Benfica Kerem Akturkoglu melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Fenerbahce di laga leg kedua playoff Liga Champions.(AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

BENFICA meraih tiket ke babak utama Liga Champions usai menang 2-0 atas Fenerbahce di laga leg kedua playoff, Kamis (28/8) dini hari WIB.

As Aguias, yang dua golnya dianulir oleh VAR di babak pertama, akhirnya berhasil memecah kebuntuan di menit 35 lewat aksi penyerang Turki Kerem Akturkoglu di menit 35 usai menerima umpan Leandro Barreiro.

Gol Akturkoglu itu menjadi gol satu-satunya dalam laga laga dua leg antara kedua tim.

Benfica pun melaju ke babak utama Liga Champions dengan skor agregat 1-0.

Di laga leg kedua playoff Liga Champions lainnya, Club Brugge melumat Rangers 6-0.

Klub Belgia itu menang berkat gol yang dicetak lima pemain berbeda, yaitu, Nicolo Tresoldi, Hans Vanaken, Joaquin Seys (dua gol), Aleksandar Stankovic, dan Cristos Tzolis.

Club Brugge pun melaju ke babak utama Liga Champions dengan kemenangan agregat 9-1 atas Rangers.

Sementara itu, FC Copenhagen menang 2-0 atas Basel lewat gol Andreas Cornelius dan Youssoufa Moukoko.

FC Copenhagen melaju ke babak utama Liga Champions dengan kemenangan agregat 3-1 atas Basel. (bbc/Z-1)