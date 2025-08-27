A- A+

Para pemain Bodoe/Glimt melakukan selebrasi usai mengalahkan Sturm Graz dan meraih tiket tampil di babak utama Liga Champions.(X @Glimt)

MESKI menyerah 2-1 dari Sturm Graz di laga leg kedua playoff Liga Champions, Rabu (27/8), Bodoe/Glimt tetap memastikan diri melaju babak utama Liga Champions.

Superlaget melaju ke putaran utama Liga Champions dengan skor agregat 6-2 usai menang telak 5-0 di laga leg pertama.

Dalam laga di Merkur-Arena itu, Sturm Graz tampil dominan dengan persentase penguasaan bola mencapai 52%

Meski begitu, Bodoe/Glimt berhasil unggul lebih dulu di menit 15 lewat gol Mathias Jorgensen memanfaatkan assist dari Jens Petter Hauge.

Di menit 30, Sturm Graz berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Seedy Jatta.

Skor imbang 1-1 antara Sturm Graz dan Bodoe/Glimt bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Sturm Graz berhasil berbalik unggul di menit 73.

Gol kedua tim tuan rumah itu dicetak oleh Tim Oermann memanfaatkan umpan dari Leon Grgic.

Skor 2-1 untuk kemenangan Sturm Graz atas Bodoe/Glimt bertahan hingga laga usai.

Meski kalah, Bodoe/Glimt melaju ke babak utama Liga Champions dengan skor agregat 6-2 usai menang telak 5-0 di laga leg pertama. (bbc/Z-1)