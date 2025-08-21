Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
BODOE/Glimt menghancurkan tamunya Sturm Graz 5-0 pada pertandingan leg pertama playoff Liga Champions di Stsadion Aspmyra, Bodo, Kamis (21/8) dini hari WIB.
Superlaget telah meletakkan satu kaki di fase liga Liga Champions berkat kemenangan besar mereka atas tim Austria, Strum Graz.
Pertandingan bahkan baru berusia tujuh menit saat Bodoe membuka keunggulan melalui gol Kasper Hogh, disusul gol Odin Luras Bjortuft di menit kesepuluh.
Tuan rumah mendapatkan gol ketiga mereka di menit ke-25 melalui Ulrik Saltnes, yang sekaligus gol terakhir sebelum turun minum.
Tidak puas dengan keunggulan 3-0, Bodoe menciptakan gol keempat mereka pada menit ke-54 dari Hakon Evjen. Gol bunuh diri William Boving pada menit ke-79 menutup pesta gol Bodoe.
Selain pertandingan itu, semua pertandingan leg pertama babak playoff Liga Champions yang dimainkan Kamis berakhir imbang.
Basel ditahan imbang 1-1 oleh tamunya, Copenhagen. Xherdan Shaqiri membawa Basel unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti pada menit ke-14, tapi Gabriel Pereira menyamakan kedudukan untuk Copenhagen pada menit ke-45+3.
Basel harus mengakhiri laga dengan sepuluh pemain setelah Jonas Adjetey mendapatkan kartu merah pada menit ke-82.
Pada laga lain, raksasa Skotlandia, Celtic, juga gagal mengambil poin penuh dari leg pertama setelah ditahan imbang tanpa gol oleh tamunya dari Kazakhstan.
Pada pertandingan lainnya, klub asuhan manajer eksentrik Jose Mourinho, Fenerbahce, ditahan imbang 0-0 oleh tamunya, Benfica
Pertandingan-pertandingan leg kedua playoff Liga Champions akan dimainkan Kamis (28/8) pekan depan.
Dua gol kemenangan Bodoe/Glimt atas Lazio di laga leg pertama perempat final Liga Europa diborong oleh Ulrik Saltnes di babak kedua.
FC Twente harus tersingkir dari Liga Europa setelah kalah 2-5 dari Bodo/Glimt pada leg kedua, dengan agregat 4-6. Bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, mencetak gol bunuh diri.
Kemenangan tipis atas RB Leipzig membuat Sturm Graz membukukan kemenangan beruntun kedua di Liga Champions usai menang dengan skor yang sama atas Girona, Desember lalu.
Atalanta tampil dominan sejak awal laga saat mereka membukukan kemenangan kandang pertama di Liga Champions musim ini.
Kemenangan atas Sturm Graz membawa Lille menduduki peringkat sembilan klasemen Liga Champions dengan raihan 13 poin dari enam laga.
Gol Mika Biereth di babak kedua sudah cukup untuk memastikan Sturm Graz meraih poin pertama mereka di Liga Champions musim ini usai menang 1-0 atas Girona.
Nuno Santos dan Viktor Gyoekeres mencetak gol kemenangan Sporting saat bertandang ke markas Sturm Graz di laga Liga Champions.
