Para pemain Bodoe/Glimt melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Sturm Graz di laga leg pertama playoff Liga Champions.(X @Glimt)

BODOE/Glimt menghancurkan tamunya Sturm Graz 5-0 pada pertandingan leg pertama playoff Liga Champions di Stsadion Aspmyra, Bodo, Kamis (21/8) dini hari WIB.

Superlaget telah meletakkan satu kaki di fase liga Liga Champions berkat kemenangan besar mereka atas tim Austria, Strum Graz.

Pertandingan bahkan baru berusia tujuh menit saat Bodoe membuka keunggulan melalui gol Kasper Hogh, disusul gol Odin Luras Bjortuft di menit kesepuluh.

Tuan rumah mendapatkan gol ketiga mereka di menit ke-25 melalui Ulrik Saltnes, yang sekaligus gol terakhir sebelum turun minum.

Tidak puas dengan keunggulan 3-0, Bodoe menciptakan gol keempat mereka pada menit ke-54 dari Hakon Evjen. Gol bunuh diri William Boving pada menit ke-79 menutup pesta gol Bodoe.

Selain pertandingan itu, semua pertandingan leg pertama babak playoff Liga Champions yang dimainkan Kamis berakhir imbang.

Basel ditahan imbang 1-1 oleh tamunya, Copenhagen. Xherdan Shaqiri membawa Basel unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti pada menit ke-14, tapi Gabriel Pereira menyamakan kedudukan untuk Copenhagen pada menit ke-45+3.

Basel harus mengakhiri laga dengan sepuluh pemain setelah Jonas Adjetey mendapatkan kartu merah pada menit ke-82.

Pada laga lain, raksasa Skotlandia, Celtic, juga gagal mengambil poin penuh dari leg pertama setelah ditahan imbang tanpa gol oleh tamunya dari Kazakhstan.

Pada pertandingan lainnya, klub asuhan manajer eksentrik Jose Mourinho, Fenerbahce, ditahan imbang 0-0 oleh tamunya, Benfica

Pertandingan-pertandingan leg kedua playoff Liga Champions akan dimainkan Kamis (28/8) pekan depan.

Hasil pertandingan leg pertama playoff Liga Champions 2025/2026, Kamis (21/8) dini hari WIB: