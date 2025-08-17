Persebaya Menang Tipis atas Persita, Modal Positif Hadapi Bali United

Ilustrasi(Dok X Persebaya Official)

PERSEBAYA membawa pulang tiga poin dari lawatan ke markas Persita Tangerang setelah menang tipis 1-0 pada pekan kedua Super League 2025/2026 di Stadion Indomilk Arena, Sabtu (16/8) sore. Satu-satunya gol dicetak Francisco Rivera pada babak pertama.

Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, menilai kunci kemenangan timnya adalah kedisiplinan para pemain, termasuk Bruno Moreira. Mereka mampu meredam tekanan lawan sekaligus menciptakan beberapa peluang berbahaya.

Kemenangan atas Persita menjadi modal penting bagi Persebaya jelang menghadapi Bali United pada pekan ketiga, Sabtu (23/8).

Baca juga : PSM Makassar vs Persebaya Surabaya, Gol Tunggal Francisco Rivera Pastikan Kemenangan Bajul Ijo

"Hari ini yang terpenting adalah tiga poin. Kami datang ke sini untuk menang, dan kami berhasil. Ini satu langkah. Kami percaya pada skuad kami, dan saya pikir kemenangan ini akan memberi ketenangan sekaligus modal besar untuk berkembang di hari-hari mendatang," ujar Perez dikutip dari laman resmi klub.

Sementara itu, pencetak gol dilaga tersebut untuk Bajul Ijo, Rivera mengaku senang bisa membantu timnya meraih kemenangan. Ia menegaskan keberhasilan itu merupakan hasil kerja keras seluruh tim.

"Kami mencetak gol di babak pertama dan memiliki peluang lain untuk lebih mengendalikan permainan. Kemarin kami mengatakan siap meraih tiga poin, dan syukurlah kami bisa melakukannya," kata Rivera.