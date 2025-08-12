Headline
Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

Porto vs Guimaraes: Debut Manis Farioli di Liga Portugal

Dhika Kusuma Winata
12/8/2025 21:20
Kemenangan Porto atas Guimaraes.(Dok. Score.co.od)

PORTO membuka musim baru Liga Primeira Portugal 2025/2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Vitoria de Guimaraes. Hasil itu sekaligus menandai awal yang ideal bagi pelatih anyar Francesco Farioli.

Duel Porto vs Guimaraes berlangsung di Estadio do Dragao, Selasa (12/8) WIB. Samu tampil sebagai bintang lewat dua golnya.

Raihan itu menjadi modal berharga bagi Farioli dalam awal kepemimpinannya. Presiden klub, Andre Villas-Boas, memutuskan memecat Martin Anselmi lalu menunjuk Farioli dan mendatangkan sejumlah rekrutan baru. 

Tanpa mencoba eksperimen taktis yang rumit, pelatih asal Italia itu langsung menerapkan skema 4-3-3, menempatkan pemain di posisi terbaik, dan memberi kebebasan untuk menampilkan permainan optimal.

Porto memimpin cepat di menit ke-12 lewat serangan balik kilat yang dieksekusi Pepe. Pada menit ke-32 Porto menggandakan keunggulan melalui situasi sepak pojok yang dieksekusi Alberto Costa dan dituntaskan Samu lewat sundulan.

Tim tamu berupaya memberi tekanan sebelum jeda, tetapi peluang dari Tomas Handel, Joao Mendes, dan Oumar Camara berhasil digagalkan lini pertahanan Porto. 

Memasuki babak kedua, permainan Porto sedikit terganggu oleh cedera Martim Fernandes dan Jan Bednarek namun Farioli memanfaatkannya untuk melakukan rotasi.

Gol ketiga Porto tercipta di menit ke-79. Tendangan jarak jauh Stephen Eustaquio gagal diamankan kiper Guimaraes lalu bola muntah disambar Samu dari jarak dekat untuk menggenapkan dua gol pribadinya. (Z-10)



Editor : Gana Buana
