Masyarakat Sepak Bola pun Punya Hati

Suryopratomo Pemerhati Sepak Bola(MI/Seno)

KOMPETISI sepak bola di Eropa segera kembali bergulir. Di Inggris, musim kompetisi dimulai dengan pertandingan community shield yang akan mempertemukan juara Liga Primer Liverpool dengan juara Piala FA Crystal Palace.

Pertandingan akan digelar di Stadion Wembley pada Minggu (10/8). Para pecinta sepak bola menyambut baik datangnya kembali musim kompetisi karena menjadi hiburan di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi Inggris.

Inggris dihadapkan pada situasi ekonomi yang sangat berat. The National Institute of Economic and Social Research memperkirakan, pada musim gugur yang akan datang anggaran negara bakal mengalami defisit sekitar 50 miliar pound sterling. Untuk menutupi itu, pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali menaikkan pajak pendapatan, premi asuransi karyawan, atau pajak pertambahan nilai.

Padahal, Perdana Menteri Keir Starmer dalam kampanyenya selalu mengatakan tidak akan membebani masyarakat. Pemerintahan Partai Buruh yang dipimpinnya akan memperbaiki ekonomi tanpa membebani rakyat.

Dalam wawancara dengan wartawan, Starmer menegaskan fokus yang dilakukan pemerintahannya ialah memperbaiki standar hidup masyarakat. Selain menaikkan gaji minimum, pemerintah berupaya menurunkan tingkat suku bunga perbankan.

“Sudah empat kali dalam setahun tingkat suku bunga diturunkan. Sekarang pasti semua merasakan bahwa uang yang ada di dompet mereka jauh lebih banyak,” kata PM Inggris.

Starmer tidak mau berspekulasi dengan keharusan pemerintah untuk mendapatkan penerimaan tambahan sebesar 40 miliar pound sterling guna menutupi defisit yang ada. Ia mengatakan pemerintahannya akan memikirkan masalah bujet untuk tahun mendatang dan sekarang akan fokus untuk terus memperbaiki kehidupan rakyat.

Tingkat kemiskinan di Inggris saat ini sangat memprihatinkan. Orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tidur di jalan-jalan utama di Inggris seperti di Hyde Park atau Oxford Street. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

PUNYA EMPATI

Masyarakat sepak bola di Inggris ikut merasakan kesulitan hidup yang dihadapi sebagian masyarakat Inggris. Oleh karena itu, mereka ikut terpanggil untuk mengurangi beban yang dihadapi kelompok yang kurang beruntung.

Empati dibangun atas dasar kebersamaan. Ada dua kelompok masyarakat yang sangat aktif, yakni Klub Masyarakat Wembley dan Brent. Yayasan Stadion Wembley mendapatkan 1% dari pendapatan pada setiap pertandingan di Wembley untuk kegiatan sosial, termasuk dari hasil pendapatan Community Shield, besok.

Sejak dibentuk, yayasan sudah menyalurkan bantuan sekitar 5 juta pound sterling ke seluruh Inggris. Bagian terbesar disalurkan di wilayah Brent di London, yakni 3 juta pound sterling yang dipakai untuk membantu anak-anak keluarga miskin mendapatkan peralatan bermain sepak bola.

Belum lama ini, kelompok sosial di Brent membentuk Memory Cafe, yakni perkumpulan bagi penderita alzheimer dan demensia. Masyarakat yang menderita penyakit itu bisa saling berbagi pengalaman di samping mengundang para ahli.

Sekarang ini bahkan ada kegiatan yang disebut sebagai felix program. Kegiatan itu ditujukan untuk memberikan makan bagi sekitar 500 ribu warga di sekitar London setiap minggu. Persis seperti kegiatan Jumat berkah yang makin marak dilakukan masyarakat di Indonesia.

Community Shield Program ikut menyumbang 25 ribu pound sterling untuk memberikan makan bagi 65 ribu warga yang tinggal di wilayah Brent. Sekitar 50 staf yang bekerja di Stadion Wembley ikut menjadi sukarelawan yang membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan.

Dengan membangun empati yang kuat, sepak bola tidak hanya menjadi industri yang sekadar mengejar materi. Ia bisa menjadi lembaga sosial yang membantu sesama yang sedang berada dalam kesulitan.

TUKAR PEMAIN

Menjelang pertandingan pembukaan kompetisi, Liverpool mencoba membangun tim yang baru. Tidak tanggung-tanggung the Red menyediakan anggaran sampai 300 juta pound sterling untuk membangun tim yang bisa diandalkan.

Bintang muda asal Jerman Florian Wirtz menjadi andalan baru Liverpool. Pemain asal Bayer Leverkusen itu bisa berperan sebagai penyerang sayap, tetapi juga mampu menjadi playmaker. Arne Slot berani membayar 100 juta pound sterling untuk mendapatkan penyerang berusia 22 tahun itu.

Konsekuensinya Liverpool harus melepas beberapa pemain agar bisa belanja pemain dengan anggaran besar. Setelah Trent Alexander-Arnold yang dilepas ke Real Madrid, Liverpool merelakan Luis Diaz ke Bayern Muenchen untuk mendapatkan pemasukan 75 juta pound sterling.

Slot juga mengizinkan ujung tombak Darwin Nunez untuk bergabung dengan Al Hilal, Arab Saudi, dengan bayaran 46,5 juta pound sterling. Ada dua pemain lain yang juga akan dilepas, yaitu Harvey Elliot dan Federico Chiesa. Dari pelepasan pemain-pemain itu, Liverpool mendapat pemasukan tambahan sekitar 150 juta pound sterling.

Dari serangkaian uji coba, Slot merasa puas dengan formasinya yang baru. Pemain asal Prancis Hugo Ekitike diharapkan membuat Liverpool mempunyai ujung tombak murni. Dengan Wirtz di kiri dan Mohamed Salah di kanan, serangan 'tim Merah' akan lebih menggigit.

Apalagi lapangan tengah nyaris tidak berubah. Trio Alexis Mac Allister menjadi jangkar didampingi Dominik Szoboszlai dan Ryan Gravenberch. Sementara itu, di belakang dua bek sayap baru Jeremie Frimpong dan Konstantinos Tsimikas menjaga soliditas pertahanan Liverpool.

Crystal Palace sendiri menghadapi musim yang baru dengan melakukan konsolidasi ke dalam. Palace lebih dikenal sebagai klub pemasok pemain daripada membeli pemain. Satu center-back yang diincar Arsenal ialah Marc Guehi.

Pelatih Palace Oliver Glasner mencoba melanjutkan kejutan yang ditorehkan pada musim lalu. Kemenangan 1-0 atas Manchester City di final menunjukkan bahwa Palace yang tanpa bintang besar bisa tetap meraih prestasi tinggi.

Kekuatan Palace untuk menghadapi Liverpool terletak pada dua gelandang mereka Eberechi Eze dan Jean Philippe Mateta. Palace akan mencoba mencuri gol terlebih dahulu untuk kemudian membuat frustasi lawan dengan pertahanan ketat mereka.

Inilah yang menarik untuk ditunggu dari pertandingan Minggu besok. Sejauh mana tim baru Liverpool mampu mengoyak pertahanan Palace. Atau Palace yang akan membuat frustasi tim mahal Liverpool dan mencuri Piala Community Shield. Kita tunggu bersama hasilnya.