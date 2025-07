Arsenal Awali Pramusim dengan Kemenangan Tipis atas AC Milan, Saka Jadi Pembeda

skuad Arsenal(Instagram @arsenal)

ARSENAL memulai tur pramusim 2025/2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas AC Milan di National Stadium, Singapura, Rabu (23/7) malam. Gol tunggal kemenangan The Gunners dicetak oleh Bukayo Saka di babak kedua.

Meski hanya mencetak satu gol, permainan The Gunners jauh lebih dominan dibandingkan skor akhir yang tercatat. Pertandingan perdana pramusim Arsenal vs AC Milan ini menunjukkan dominasi The Gunners sejak awal.

Namun, penyelesaian akhir menjadi kendala utama. Dari total 23 percobaan tembakan, hanya satu yang berbuah hasil.

Gol Saka terjadi setelah jeda turun minum. Dia berhasil menyambar umpan silang rendah dari Jakub Kiwior di depan gawang untuk memecah kebuntuan pada menit ke-53.

Lini pertahanan AC Milan tampil solid dan disiplin dipimpin oleh dua penjaga gawang berbeda. Pietro Terracciano yang tampil di paruh pertama dan Lorenzo Torriani di babak kedua berhasil menggagalkan sejumlah peluang emas dari skuad Mikel Arteta.

Pelatih asal Spanyol itu hanya menurunkan satu pemain rekrutan anyar di starting XI, yakni Christian Norgaard yang berduet dengan Declan Rice di lini tengah.

Sementara itu, pemain muda Ethan Nwaneri tampil cukup mencuri perhatian dengan peran sentral yang diberikan. Meski sempat kesulitan di awal laga, Nwaneri mulai menemukan ritme permainan bahkan nyaris mencetak gol.

Martin Zubimendi menjalani debut untuk mendampingi Rice, sementara Martin Odegaard mengisi peran lebih ofensif di lini tengah. Ketiganya berpotensi menjadi kombinasi utama Arsenal musim ini.

Secara keseluruhan, tiga dari empat pemain baru Arsenal mencatatkan debut dalam laga ini. Norgaard tampil sejak menit awal sedangkan Zubimendi dan Kepa Arrizabalaga masuk di paruh kedua.

Masing-masing menunjukkan performa positif. Norgaard mengatur tempo permainan sedangkan Kepa tampil impresif dalam adu penalti hiburan seusai laga dengan menggagalkan tiga tendangan lawan. (P-4)