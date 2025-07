Timnas Indonesia U-23 Berpeluang Hadapi Thailand di Semifinal Piala AFF 2025

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg.(Tangkapan layar)

THAILAND berpotensi besar menjadi lawan timnas U-23 Indonesia di semifinal Piala AFF U-23 2025. Berdasarkan skema turnamen, juara Grup A, yang telah diamankan oleh Indonesia, akan menghadapi salah satu dari juara Grup C atau runner up Grup B/Grup C dari posisi peringkat dua terbaik.

Hingga saat ini, Thailand memimpin Grup C dengan tiga poin dan berpeluang besar menyegel status juara grup. Mereka akan menjalani laga penentuan kontra Myanmar pada Selasa (22/7).

Dengan Timor Leste yang sudah dipastikan tersingkir, persaingan tinggal melibatkan Thailand dan Myanmar.

Namun, posisi Thailand yang saat ini di puncak klasemen membuat mereka menjadi kandidat kuat untuk melaju ke semifinal dan menghadapi Garuda Muda.

Sementara itu, dari Grup A, Indonesia melangkah ke babak empat besar dengan status pemuncak klasemen setelah mengoleksi tujuh poin dari tiga laga.

Filipina menyusul di peringkat kedua dengan enam poin dan memiliki peluang besar untuk lolos sebagai runner up terbaik mengingat mereka memimpin klasemen mini antar peringkat dua.

Vietnam vs Kamboja

Di Grup B, persaingan masih terbuka. Vietnam memimpin dengan tiga poin dan akan menghadapi Kamboja di laga pamungkas. Kamboja dan Laos sama-sama mengoleksi satu poin, namun Laos sudah tersingkir dari persaingan.

Kemungkinan Thailand menjadi lawan Indonesia. Jika Thailand mampu mempertahankan posisi puncak di Grup C, laga Indonesia vs Thailand akan tersaji di babak semifinal.

Duel ini diprediksi berlangsung ketat mengingat sejarah rivalitas kedua negara di level kelompok umur maupun senior. (Dhk/I-1)