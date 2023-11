Mendy Gugat Manchester City karena Gaji tidak Dibayar

MANTAN bek Manchester City Benjamin Mendy mengatakan akan menuntut klub Liga Primer Inggris setelah the Citizen disebutnya berutang jutaaan pound sterling karena menunggak gajinya. Mendy menggugat City ke pengadilan tenaga kerja terkait apa yang disebut bek kiri Prancis itu sebagai pemotongan tidak resmi pada gajinya setelah sang pemain didakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual, dua tahun lalu. Bek berusia 29 tahun itu dibebaskan dari dakwaan pemerkosaan dan upaya pemerkosaan dan meninggalkan City setelah kontraknya habis pada Juni lalu. Baca juga: Mendy Bermain untuk Pertama Kali Usai Dinyatakan tidak Bersalah dalam Kasus Pelecehan Seksual City dituding berhenti membayar gaji Mendy pada September 2021 setelah pemain belakang itu didakwa dan ditahan. "Nick De Marco, atas nama mantan pemain Manchester City, menggugat klub itu senilai jutaan poundsterling gaji yang tidak dibayar," ungkap pernyataan resmi yang diterima Sky Sports dan The Guardiina. "Manchester City tidak membayar Mendy sepeser pun sejak September 2021 setelah Mendy didakwa dengan berbagai tuduhan, yang pada akhirnya dia dinyatakan tidak bersalah, hingga kontraknya berakhir pada Juni 2023. Kasus itu akan diadili oleh pengadilan ketenagakerjaan," lanjut pernyataan itu. Baca juga: Benjamin Mendy akan Disidang Ulang Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Januari lalu, Mendy dibebaskan dari enam dakwaan pemerkosaan dan satu dakwaan kekerasan seksual namun juri gagal mencapai keputusan di dua dakwaan lainnya. Akibatnya, dua kasus itu disidangkan kembali. Mendy kemudian dinyatakan tidak bersalah dalam dua kasus itu pada Juli. Mendy, yang dilaporkan mendapatkan bayaran sekitar 100 ribu pound sterling per pekan dari City, meminta semua bayaran yang seharusnya diterima dibayarkan oleh the Citizen. Mendy terakhir kali membela tim asuhan Pep Guardiola pada 2021. Dia kini bergabung dengan klub Ligue 1 Lorient, awal musim ini. (AFP/Z-1)

