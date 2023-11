Sterling tidak Dipanggil Timnas Inggris untuk Laga Kualifikasi Piala Eropa

GARETH Southgate mengatakan pintu masih terbuka bagi Raheem Sterling meski pelatih timnas Inggris itu tidak memanggil penyerang Chelsea dari skuat the Three Lions untuk laga kualifikasi Piala Eropa 2024. Southgate, yang timnya telah meraih tiket ke turnamen di Jerman pada tahun depan, mengumumkan daftar 25 nama untuk laga kandang melawan Malta pada 17 November dan laga tandang di Makedonia Utara, tiga hari kemudian. Sterling, yang telah tampil 82 kali untuk timnas Inggris dan mencetak 20 tahun, sudah tidak dipanggil ke skuat the Three Lions sejak tampil di Piala Dunia 2022, saat anak-anak asuhan Southgate mencapai babak perempat final. Baca juga: Inggris akan Jamu Brasil dan Belgia sebelum Piala Eropa 2024 "Pintu tidak tertutup 1005, bukan hanya untuk Raheem namun juga pemain lain," tegas Southgate. "Kami tidak perlu membahas mengenai kualitas dan kepribadiannya. Dia merupakan bagian penting dari mengapa kami bisa tampil apik selama beberapa tahun terakhir," lanjutnya. Pelatih timnas Inggris itu mengatakan sulit mencoret pemain yang tengah apik dan memasukkan nama Sterling, yang telah mencetak empat gol untuk Chelsea pada musim ini. Baca juga: Bellingham Tegaskan Tekad Bawa Inggris Juara Piala Eropa 2024 "Dia tidak bisa dipanggil pada Maret dan Juni saat tim sedang tampil apik," kata Southgate. "Kemudian, kami menang di Italia untuk kali pertama dalam 60 tahun. Selanjutnya, kami tampil apik di dua laga pada Juni. Jadi, saya memutuskan untuk mempertahankan tim itu." "Tidak pernah diragukan bahwa Raheem tampil apik untuk klubnya. Dia bak terlahir kembali sejak awal musim ini. Namun, posisinya banyak pesaing di timnas Inggris," imbuhnya. (AFP/Z-1)

