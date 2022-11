Le Minerale Luncurkan Kemasan Khusus Pesta Bola 2022

AIR mineral Le Minerale turut memeriahkan perhelatan olahraga terbesar yang sedang berlangsung. Ajang pesta bola ini berlangsung mulai 20 November hingga 18 Desember 2022.

Dalam rangka menghadirkan nuansa perhelatan sepak bola bergengsi tersebut, perusahaan air mineral itu pun memproduksi kemasan air mineral bernuansa bola. Produk ini telah berada di pasaran yang tersebar melalui rantai distributor ke retail hingga kepada konsumen. Selain itu, penataan produk di supermarket hingga minimarket cukup menarik serta berbeda dengan produk lain.

"Kemasan terbatas ini kami luncurkan agar lebih dekat dengan para penggemar sepak bola sekaligus sebagai bagian dari kampanye pilihan sehat dalam menikmati rangkaian tayangan yang akan berlangsung di November hingga Desember ini," ungkap Yuna Eka Kristina, Head of Public Relations dan Digital Le Minerale, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/11).

Diketahui sebelumnya, Le Minerale dipercaya sebagai sponsor resmi siaran pesta bola 2022. Air mineral itu akan menemani penikmat sepak bola Tanah Air di setiap tayangan internasional ini yang tersebar di media multiplatform SCM mulai dari stasiun televisi free to air yakni SCTV, Indosiar, O Channel, hingga layanan OTT (over the top) Vidio.

Le Minerale ialah air mineral berkualitas, terjamin sehat dan bersih serta memiliki rasa lebih segar sangat tepat dipilih untuk menemani penikmat sepak bola di Tanah Air agar kebugaran tubuhnya selalu terjaga. "Selain atlet atau para pemain yang aktif berolahraga, kita juga harus menjaga kebugaran tubuh, termasuk ketika menonton, apalagi ketika aktivitas kita akan sampai lewat dini hari. Oleh karenanya, kami percaya Le Minerale dapat menjadi pilihan sehat yang tepat," imbuh Yuna.

Le Minerale mengandung mineral esensial yang sehat untuk tubuh sekaligus menghasilkan rasa lebih segar. "Rasa segar itu kami harapkan dapat membangkitkan kesegaran sekaligus menjaga kebugaran selama menyaksikan euforia skala dunia," jelasnya. Selain itu, Le Minerale dikemas secara higienis dengan tiga lapis proteksi dan banyak dipercaya konsumen sebagai pilihan yang lebih sehat, bersih, dan aman.

Menjadi bagian dari momen akbar yang dinanti banyak penikmat sepak bola, pihaknya yakin misi kampanye pilihan sehat yang dicanangkannya dapat tercapai. "Dengan kehadiran dalam kemasan khusus ini, kami juga ingin senantiasa mengingatkan penikmat sepak bola untuk terus menjaga kecukupan air mineral dengan menjadikan Le Minerale sebagai pilihan menonton yang lebih sehat," tutup Yuna. (OL-14)