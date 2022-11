Tonton Piala Dunia Qatar dari Vidio di Indihome TV

PIALA Dunia FIFA 2022 atau FIFA World Cup Qatar 2022 akan menjadi putaran final ke-22 ajang itu. Turnamen sepak bola internasional empat tahunan kelas dunia ini dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 20 November hingga 18 Desember 2022.

Melalui layanan TV interaktifnya, IndiHome TV akan menghadirkan tayangan langsung FIFA World Cup Qatar 2022 yang dapat disaksikan oleh pelanggan melalui aplikasi Vidio. Vidio akan menayangkan secara lengkap seluruh 64 pertandingan piala dunia bagi para pecinta sepak bola Tanah Air, termasuk delapan pertandingan eksklusif. Tayangan eksklusif itu ialah pertandingan Wales vs England pada 30 November pukul 02.00 WIB, Polandia vs Argentina pada 1 Desember pukul 02.00, dan Costa Rica vs Jerman pada 2 Desember pukul 02.00.

Sebagai kejutan spesial hasil kerja sama Vidio dengan IndiHome, seluruh pertandingan ini dapat diakses oleh para pelanggan IndiHome melalui aplikasi Vidio yang tersedia pada IndiHome Apps Store. Terlebih dahulu pelanggan mengaktifkan paket menonton FIFA World Cup Qatar 2022 yang tersedia.

EGM Divisi TV Video PT Telkom Indonesia Dedi Suherman mengatakan bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat. "Karena itu Telkom sangat menyambut baik kerja sama dengan Vidio untuk menghadirkan tayangan pertandingan sepak bola kelas dunia yaitu FIFA World Cup Qatar 2022," ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/11).

Vidio bersama IndiHome mempersiapkan paket berlangganan dengan promo spesial, khusus pengaktifan sebelum 20 November. Para pelanggan memperoleh promo hanya membayar Rp79.000 (sebelum PPN) untuk tiga bulan. Jika paket ini diaktifkan setelah tenggat waktu yang telah ditentukan, para pelanggan akan membayar harga normal Rp89.000 (sebelum PPN), untuk jangka waktu langganan yang sama. Melalui kerja sama ini pula, para pelanggan IndiHome dapat membayar biaya paket langganan Vidio bersamaan dengan saat pembayaran billing tagihan.

Chief of Product Vidio Hadikusuma Wahab mengungkapkan lewat kolaborasi ini, jutaan konten hiburan yang tersedia pada platform Vidio dapat dijangkau oleh masyarakat di Indonesia yang lebih luas lagi. "Ditambah dengan kehadiran FIFA World Cup Qatar 2022 di Vidio pada pertengahan bulan mendatang, kami siap menyiarkan pertandingan-pertandingan terbaik dari piala dunia, serta menghadirkan sederet program pendukung, untuk semakin memeriahkan kejuaraan sepak bola empat-tahunan ini."

Untuk itu, pelanggan perlu mengunduh atau mendownload layanan aplikasi Vidio melalui IndiHome Apps Store di IndiHome TV. Kemudian ikuti tiga langkah mudah ini:

1. Buka aplikasi Vidio di IndiHome TV lalu pilih Akun Saya kemudian pilih kelola langganan pada menu Akun.

2. Klik Aktifkan Paket, pilih paket World Cup dan masukkan OTP yang telah dikirim ke nomor handphone yang terdaftar untuk melakukan verifikasi pembelian paket.

3. Setelah selesai, Paket Vidio World Cup berhasil diaktifkan dan otomatis akan selesai setelah 90 hari. (OL-14)