Kapten Timnas U-17 Bergabung dengan Barito Putera

PEMAIN dan kapten timnas Indonesia U-17 Iqbal Gwijangge resmi bergabung dengan klub Liga 1 Barito Putera. Hal itu diumukan Barito Putera di akun Instagram resmi mereka, Senin (24/10).

"Kualitas, ketenangan, dan keamanan. Selamat datang di Keluarga Barito. Mari Berjuang untuk Laskar Antasari, Iqbal," tulis akun Instagram @psbaritoputeraofficial, Senin (24/10) sekitar pukul 22.00 WIB.

Selain unggahan tersebut, Barito Putera juga turut mengunggah foto yang memperlihatkan foto Iqbal beserta sang ibunda dengan CEO Hasnuryadi Sulaiman yang memegang kertas kontrak.

"The strong young defender is here, @mahhiqbal joins the team. Iqbal Gwijangge ready for Bakantan Hamuk!" tulis unggahan tersebut.

Nama Iqbal Gwijangge mulai menarik perhatian publik sepak bola Tanah Air ketika tampil bersama skuat Timnas Indonesia U-16 di ajang Piala AFF U-16 pada 31 Juli hingga 12 Agustus lalu di Sleman dan Bantul.

Di ajang tersebut, Iqbal mampu membawa skuad Timnas Indonesia U-16 keluar sebagai juara dan menyabet gelar pemain terbaik setelah penampilan ciamiknya sepanjang turnamen.

Di ajang kualifikasi Piala Asia U-17, Iqbal kembali menjadi bagian penting skuat timnas Indonesia U-17. Namun, ia gagal membawa skuat Garuda Asia setelah pasukan Bima Sakti tersebut kalah dari Malaysia di partai terakhir Grup B. (Ant/OL-1)