Guardiola Ingin Haaland Jadi Legenda di Man City

Pep Guardiola menantang Erling Haaland untuk menjadi legenda Manchester City setelah hattrick hattricknya saat menang 6-0 atas Nottingham Forest pada Kamis (1/9) dini hari WIB. Itu adalah hattrick kedua Haaland setelah mencetak tiga gol saat melawan Crystal Palace akhir pekan lalu.

Tiga gol pemain Norwegia itu dicetak ke gawang Nottingham dalam waktu 26 menit di babak pertama pada laga yang berlangsung Stadion Etihad. Tiga gol lainnya dicetak di babak kedua oleh Joao Cancelo ('50) dan Juloian Alvarez (65', 87').

Pemain berusia 22 tahun itu menjadi pemain pertama yang mencetak sembilan gol dalam lima penampilan pertama Liga Primer sekaligus memecahkan rekor Sergio Aguero dan Mick Quinn yang mencetak delapan gol dalam lima pertandingan pertama liga Primer.

Haaland masih memiliki jalan panjang untuk mengejar rekor 260 gol milik Aguero sebagai pencetak gol terbanyak Man City. Guardiola yakin pemain yang direkrut dari Borussia Dortmund dapat menjadi legenda untuk klub.

"Sergio adalah legenda. Tidak ada yang bisa mematahkan posisi di hati fans City, mencetak gol paling penting dalam sejarah modern," kata Guardiola.

“Erling memiliki kualitas untuk berada di sana. Ini bukan tentang dia atau Sergio. Apa yang telah dilakukan Sergio luar biasa. Tapi Erling memiliki bakat ini," kata Guardiola.

Sejak awal Guardiola tak pernah meragukan kualitas Haaland. Sejarah membuktikan Haaland selalu menunjukanm ketajaman di berbagai kompetisi domestik lainnya ketika masih berkostum Molde, Red Bull Salzburg, hingga Dortmund.

"Ketika City membeli Erling, semua orang membicarakan apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Yang ingin kami lakukan adalah membantunya. Semoga dia bisa menikmati dan mencetak lebih banyak gol. Apa yang telah dia lakukan di Norwegia, Austria dan Jerman dia coba lakukan di sini. Dia berbakat, kami tahu itu."

Guardiola menegaskan Haaland hanya akan menganggap waktunya di Man City sebagai keberhasilan seandainya dia memenangkan trofi sekalipun dia terus memecahkan rekor gol.

"Saya pikir yang kami inginkan adalah memenangkan gelar. Jika rekor dan gol membantu untuk memenangkannya, itu akan sempurna. Mengenalnya sedikit, saya tidak tahu apakah dia akan senang memecahkan rekor jika kami tidak memenangkan gelar. Saya pikir dia ingin menjadi bagian dari itu. Semakin baik kami bermain, dia akan memiliki lebih banyak peluang untuk mencetak gol," jelas Guardiola.

Kemenangan ini membuat Man City terus menempel ketat Arsenal di klasemen semenetara. The Citizens berada di runner up dengan mengantongi 13 poin tertinggal dua angka dari the Gunners di puncak klasemen. (AFP/OL-12)