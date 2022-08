Putus Kontrak dengan Inter, Alexis Sanchez Gabung Marseille

ALEXIS Sanchez dikabarkan sepakat untuk gabung dengan klub Ligue 1 Prancis Olympique Marseille di bursa transfer musim panas ini.

Langkah itu diambil seusai Inter Milan dan Alexis menyepakati pemutusan kontrak setahun lebih cepat

Menurut jurnalis ternama asal Italia Fabrizio Romano, Marseille akan memperkenalkan Sanchez secara resmi pekan depan.

"Olympique Marseille akan mendatangkan Alexis Sanchez, here we go soon! Proses transfer akan rampung pekan depan, sesaat setelah kontraknya dengan Inter Milan berakhir yang sudah disepakati beberapa hari lalu," kata Romano pada akun Twitter resminya, Senin (8/8).

Romano juga mengatakan bahwa Sanchez akan meneken kontrak berdurasi dua tahun hingga Juni 2024 bersama klub Prancis tersebut.

Nerazzuri memang ingin melepaskan penyerang berusia 33 tahun asal Chile tersebut, mengingat tingginya gaji sang pemain yang mencapai 7 juta Euro (sekitar Rp106 miliar) per tahun hingga tahun depan.

Alexis Sanchez tampil tidak sesuai ekspektasi selama memperkuat Inter Milan, padahal dia salah satu pemain dengan gaji mahal di klub Italia tersebut. Eks bintang Arsenal itu hanya mampu mencetak 20 gol dan 23 assist dalam 108 penampilan untuk Inter di semua kompetisi

Dia membantu Inter Milan memenangi satu gelar Serie A, Coppa Italia dan Piala Super Italia.

Selama sepekan mendatang, penyerang Chile tersebut akan menyelesaikan masalah pajak terkait waktunya di Italia.

Alexis Sanchez sebelumnya mengaku bahwa dia merasa seperti terkurung di Inter Milan karena jarang mendapatkan waktu bermain.

"Makin banyak bermain, makin baik perasaan mereka! Saya seperti singa yang dikurung!’ katanya. (OL-8)