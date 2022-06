Piala Presiden: Lima Tim Kantongi Tiket Perempat Final

LIMA klub dipastikan sudah memastikan tempat di babak perempat final Piala Presiden 2022. Kelimanya yakni Persib Bandung, Bhayangkara FC, Arema FC, PSM Makassar, dan PSIS Semarang. Sedangkan tiga tiket lagi masih akan diperebutkan.

PSIS Semarang menjadi tim kelima yang mengantongi tiket ke babak delapan besar seusai menundukkan PSS Sleman 5-2, Jumat (24/6) malam. Mereka menjadi juara Grup A dengan koleksi 10 poin dari empat laga.

PSIS tak mungkin lagi terkejar dengan selisih enam poin dari PSS Sleman di tempat kedua. Dengan Persita, PSIS terpaut tujuh angka. Sedangkan dengan Dewa United dan Persis Solo selisih delapan poin.

Keempat tim itu masih akan memainkan laga terakhir memperebutkan satu tiket lagi sebagai runner up di Grup A. Di perempat final, lawan yang akan dihadapi PSIS yakni Bhayangkara FC yang menjadi runner up Grup C.

"Kami mencapai target dan terima kasih kepada para pemain. Kami berbicara sebelum pertandingan untuk bisa meraih kemenangan demi melaju ke fase gugur. Terima kasih pemain berhasil menjaga fokus, konsentrasi, dan organisasi," kata pelatih PSIS Sergio Alexandre.

Sebagai juara grup, PSIS akan mendapat keuntungan pada perempat final nanti berlaga sebagai tuan rumah. Hal itu pun diakui Alexandre akan menjadi modal positif karena tampil kandang di hadaoan suporter sendiri. Meski begitu, PSIS tetap akan mewaspadai penuh Bhayangkara.

"Pemain mereka (Bhayangkara) ialah pemain berkualitas. Yang penting pemain bisa istirahat dulu agar kembali bugar untuk melawan Bhayangkara. Kami melawan Bhayangkara di kandang dan ini sangat menguntungkan," ujarnya.

Selain PSIS dan Bhayangkara FC, tiga tim lain yang juga lolos yakni Persib Bandung, Arema FC, serta PSM Makassar. Persib menjadi juara Grup C mengemas tujuh poin. Klub berjuluk Maung Bandung itu menunggu lawan yang keluar sebagai runner up Grup A.

Adapun Arema FC keluar sebagai juara Grup D dengan enam poin hasil dari dua kemenangan disusul PSM sebagai runner up dengan empat poin. Arema menanti lawan mereka yakni runner up Grup B. Adapun PSM akan bertemu juara Grup B.

Sejauh ini, klasemen teratas di Grup B dihuni Rans Nusantara FC dan Barito Putera yang mengoleksi lima poin dari hasil tiga pertandingan. (OL-8)