Ini Daftar lengkap Pemenang Ballon d'Or 2021

PEMAIN depan Paris Saint-Germain (PSG) dan timnas Argentina Lionel Messi memenangkan Ballon d'Or edisi 2021 dan sekaligus menjadi penghargaan ketujuh yang dimenangkan dalam kariernya.

Pemain berusia 34 tahun tersebut mengantarkan negaranya menjuarai Copa America, yang merupakan penghargaan internasional pertamanya dan mencetak 40 gol pada 2021, dengan 28 untuk Barcelona, empat untuk Paris St-Germain, dan delapan untuk Argentina.

Penyerang Bayern Muenchen dan timnas Polandia Robert Lewandowski menduduki urutan kedua dalam perolehan suara, disusul gelandang Chelsea dan timnas Italia Jorginho yang berada pada urutan ketiga dan striker Real Madrid asal Prancis Karim Benzema menempati urutan keempat.

Ballon d'Or dipilih oleh 180 jurnalis dari seluruh dunia, meskipun penghargaan pada 2020 ditiadakan karena pandemi covid-19.

Baik Messi maupun Cristiano Ronaldo mengumpulkan penghargaan setiap tahun dari 2008 hingga 2019, sebelum Luka Modric menyabet Ballon d'Or pada 2018.

Messi sudah menjadi peraih terbanyak penghargaan ini setelah melakukannya pada 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 dan 2021.

Berikut daftar pemenang penghargaan Ballon d'Or 2021:

Penyerang terbaik/Striker of the year: Robert Lewandowski

Lewandowski, yang mencetak 53 gol dalam semua kompetisi pada 2021 untuk Bayern, dianugerahi penghargaan striker terbaik yang merupakan penghargaan baru yang diumumkan beberapa jam sebelum upacara dimulai.

Kiper terbaik/Trofi Yashin: Gianluigi Donnarumma

Kiper PSG Gianluigi Donnarumma, yang mengantarkan Italia menjuarai Euro 2020, memenangkan Trofi Yashin untuk penjaga gawang terbaik.

Pesepak bola putri terbaik/Alexia Putellas:

Pesepak bola putri terbaik berhasil diraih pemain Barcelona Putri Alexia Putellas.

Kapten Barcelona tersebut meraih Ballon d'Or kategori putri karena keberhasilannya membawa Barcelona juara Liga Spanyol 2020/2021, Liga Champions 2020/2021, dan Copa de la Reina 2021.

Pemain muda terbaik/Kopa Trophy: Pedri

Kopa Trophy untuk pemain muda terbaik diraih gelandang Barcelona dan timnas Spanyol, Pedri.

Klub terbaik : Chelsea

Chelsea dinobatkan sebagai klub terbaik setelah musim lalu menjuarai Liga Champions. (Ant/OL-1)