Bakayoko Enggan Kembali Ke Kandang Chelsea

TIEMOUE Bakayoko berharap tak perlu lagi kembali ke Chelsea. Gelandang asal Prancis itu enggan pulang ke Stamford Bridge setelah dipinjamkan untuk kedua kalinya ke AC Milan.

Pemain 27 tahun itu menghabiskan musim 2018-2019 di San Siro, setelah tak mampu menemukan performanya di musim debutnya di Inggris setelah dibeli The Blues seharga 40 juta pound. Sejak saat itu Bakayoko sempat mampir ke AS Monaco dan Napoli, sehingga 43 penampilannya bagi Chelsea tak kunjung bertambah. Kini telah kembali ke Italia dengan peminjaman dua tahun plus opsi pembelian.

Kini, Bakayoko mengaku bertekad menetap di AC Milan. "Saya berharap bisa menetap di sini bahkan setelah masa peminjaman dua tahun ini, semua orang tahu betapa terikatnya saya dengan klub yang sudah saya anggap rumah sendiri," jelasnya.

"Ketika Anda di Milan Anda harus selalu punya target maksimum, saya akan memberikan segalanya untuk meraih sebanyak mungkin trofi. Di titik karier saya saat ini saya membutuhkan stabilitas setelah berulang kali dipinjamkan, jadi saya berharap bisa tetap di Milan untuk waktu yang lama. Saya akan melakukan segalanya untuk mewujudkannya," imbuhnya

Pernah impresif bersama Rossoneri, Bakayoko dispekulasikan akan kembali ke AC Milan selama beberapa waktu. Kini, pria berkebangsaan Prancis itu berbahagia karena akhirnya bisa kembali ke lingkungan yang membuatnya nyaman. (Goal/OL-15)