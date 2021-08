Lagu Bob Marley Jadi Inspirasi Desain Seragam Ketiga Ajax

KLUB Eredivisie Belanda, Ajax Amsterdam telah meluncurkan seragam ketiga untuk musim 2021-2022. Seragam yang terinspirasi legenda reggae Bob Marley tersebut dibuat sebagai penghormatan atas himne fans mereka, Three Little Birds.

"Saya sangat tersentuh Ajax mengadopsi Three Little Birds dan menjadikan gita puja mereka. Cerita seperti ini membuat hati saya hangat dan menunjukkan betapa berpengaruhnya lagu seperti Three Little Birds. Sepakbola adalah segalanya bagi ayah saya dan meminjam kata-katanya, 'sepakbola adalah kebebasan,'" ungkap putri Bob Marley, Cedella Marley.

Seragam ini akan dikenakan Ajax di laga Eropa dan menjadi ajang memperingati lagu reggae yang dekat di hati para suporternya itu. Sejak dirilis Jumat (20/8) waktu setempat, seragam ini terbukti laris setelah fans Ajax tak ingin ketinggalan untuk mendapatkannya.

Ajax dan Adidas berkolaborasi bersama keluarga Bob Marley untuk mendesain seragam berwarna hitam dengan semburat rincian merah, kuning, dan hijau di pundak dan di bawah lengan. Di bawah kerah bagian belakang, terdapat tiga burung kecil yang hinggap di salib Amsterdam Arena, merujuk kepada lagu kesayangan fans itu.

Ajax akan mengenakan seragam ketiga ini di ajang Eropa musim ini bersama dengan seragam kandangnya. Sang raksasa Eredivisie itu berhak lolos ke fase grup Liga Champions musim ini.

Lagu Three Little Birds yang dinyanyikan Bob Marley merebut hati fans Ajax sejak Agustus 2008 saat tim kesayangan mereka melakoni uji coba melawan Cardiff City di ibu kota Wales. Saat itu, setelah diminta untuk tetap di stadion pascalaga, Three Little Birds menjadi salah satu lagu yang dimainkan oleh DJ di stadion dan suporter Ajax langsung mengadopsi lagu tersebut menjadi gita puja mereka dan menyanyikannya di setiap pertandingan. (Goal/OL-15)