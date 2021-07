Liga 1 2021 Peroleh Sponsor Utama Baru

ISU pergantian sponsor Liga 1 2021 mulai terlihat dari akun Instagram PT Liga Indonesia Baru (LIB). Perusahaan tersebut akan segera memberikan kabar terkait sponsor utama Liga 1 2021.

Hal itu berarti Shopee dipastikan tidak akan lagi menjadi sponsor utama kompetisi kasta tertinggi di Indonesia tersebut. Lihat saja akun Instagram PT LIB ada perubahan warna sponsor Liga 1 2021.

Sebelumnya logo sponsor utama Liga 1 berwarna oranye karena didukung oleh Shopee. Nah, untuk musim 2021 terpantau bukan warna oranye lagi tetapi biru. Perubahan warna sponsor ini juga terlihat ketika Shopee masuk pada musim 2018. Sebelumnya warna sponsor utama Liga 1 itu hijau karena didukung oleh Go-Jek bersama Traveloka.

Terkait itu, Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita, tak membantah tentang perubahan sponsor utama Liga 1. Ia tidak mau memberitahu perusahaan yang nanti menggantikan Shopee. "Kita tunggu saja kejutannya," kata Akhmad Hadian Lukita. "Kalau ada kejutan, berarti ada perubahan," ucapnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/7).

Namun, ia sedikit memberikan bocoran bahwa perusahaan ini bergerak di sektor keuangan. Lantas apakah itu benar sponsor utamanya ialah PT Didi Max Berjangka karena logo tersebut juga berwarna biru seperti kabar yang banyak beredar di media sosial? Didimax sebelumnya mendukung klub sepak bola Indonesia sejak 2018 yaitu Persib Bandung dan PSG Pati yang berubah nama menjadi AHHA PS Pati. Selain itu, Didimax bergerak di sektor keuangan.

Dikonfirmasi secara terpisah melalui Whatsapp, Presiden Didimax Berjangka Yadi Supriyadi sampai saat ini belum memberikan tanggapan. Namun CEO Didimax Ardy Victor mengaku bangga bisa kembali mendukung penuh ajang sepak bola Tanah Air, termasuk sebagian besar klub yang bermain di dalamnya. Dia juga berharap perusahaan berjangkanya dapat semakin dikenal banyak orang. Namun sekali lagi dikonfirmasi kebenaran sponsor utama Liga 1 2021 ialah Didimax, Ardy tidak berkomentar apa-apa.

Didimax Berjangka merupakan broker Forex dan layanan keuangan serta investasi nasional yang berkantor pusat di Bandung. Perusahaan ini telah memiliki cabang di beberapa kota antara lain Makassar, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Pekanbaru, Palembang, dan Bali. Saat ini Didimax menawarkan perdagangan lebih dari 30 simbol perdagangan yang terdiri 19 pasangan mata uang, 4 logam, dan 7 Indeks.

PT Didimax Berjangka beroperasi berdasarkan izin dan berada di bawah pengawasan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Didimax yang berdiri sejak 2000 memenangkan sejumlah penghargaan termasuk Best Forex Education Broker Indonesia 2020 by Global Banking And Finance Review UK.

Liga 1 2021 direncanakan bergulir pada 20 Agustus mendatang. Sebelumnya, Liga 1 yang seharusnya digelar pada 9 Juli 2021 terpaksa ditunda akibat PPKM Darurat Jawa-Bali sampai akhir Juli ini. (OL-14)