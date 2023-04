Program Ramadan Berbagi dalam Rangkaian HUT Ke-40 SANF

SURYA Artha Nusantara Finance (SANF) merupakan sebuah perusahaan joint venture yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk melalui PT Sedaya Multi Investama (Astra Financial) dan Marubeni Corporation Group yang menyediakan produk dan layanan melalui pembiayaan investasi serta modal kerja.

Pada 2023 ini, SANF genap berusia 40 tahun pada 25 Agustus mendatang, sebuah perjalanan panjang untuk selalu berkarya dan bertumbuh bersama masyarakat, mitra usaha, dan organisasi. Mengusung tema 'Semangat Terus Bertumbuh bersama SANF', perayaan HUT akan dibagi ke dalam sembilan fase sepanjang tahun ini.

Handri Susanto, Operation Director SANF, menyampaikan bahwa pihaknya mempersiapkan 40 kegiatan yang memberikan support, benefit, dan value sebagai wujud apresiasi dan rasa syukur atas dukungan serta loyalitas yang diberikan kepada SANF selama ini.

"Selaras dengan tagline SANF yaitu 'Supporting You', tema HUT yang kami angkat merefleksikan visi kami untuk selalu berkarya dan tumbuh bersama dengan para stakeholder," ujar Handri dalam keterangannya, Sabtu (15/4).

Perayaan HUT ke-40 SANF terbagi menjadi tema bulanan yang merupakan refleksi dari tema utama 'Semangat Terus Bertumbuh bersama SANF'. Rangkaian kegiatan ini telah dimulai dari Februari dengan tema bulanan 'It's Time to Grow Together' serta dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya.



Yakni antara lain pada April, SANF menggelar 'Growth Thru Sharing', yakni berbagai kegiatan berbagi di bulan suci Ramadan kepada masyarakat di sekitar SANF.

Kemudian pada Mei dan Juni, 'Growth Thru Learning and Competition' yakni donasi kepada berbagai pihak sekolah dan berbagai kegiatan kompetisi seperti SANF Innovation Competition guna mendorong value creating dalam memastikan pelayanan terbaik kepada mitra usaha.

Adapun pada Juli, 'Growth Thru Winning' yakni serangkaian program literasi keuangan kepada masyarakat seperti financial workshop dan campus literacy. Dilanjutkan pada Agustus, 'Let's Grow Together' yang merupakan kegiatan puncak HUT SANF 40 Tahun, beberapa peluncuran program baik untuk internal dan mitra usaha akan disampaikan serta acara menarik lainnya.

Sedangkan penutup rangkaian 40 kegiatan pada Desember, 'Let's Continue to Grow Together', akan diakhiri dengan berbagai acara, salah satunya SANF Townhall and Festival.

Merujuk pada kegiatan di bulan suci Ramadan ini, SANF membuat program 'Ramadan Berbagi Wujudkan Mimpi' yang ditujukan kepada 40 anak-anak dan kepala keluarga dari keluarga yang kurang beruntung di salah satu permukiman di Kelurahan Pejaten, Jakarta Selatan. Melalui acara ini, SANF ingin menjadi bagian dari perjalanan anak-anak dalam mewujudkan mimpinya. (RO/I-2)