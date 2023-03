Sambut Ramadan, Transmart Midnight Sale Digelar Besok Malam

MOMENTUM Ramadan dan menjelang Idulfitri 1444 H mendorong Transmart bersama dukungan seluruh ekosistem bisnis unit yang tergabung dalam CT Corpora akan melakukan serangkaian inovasi gebrakan spektakuler untuk konsumen Indonesia. Inovasi itu ialah program diskon yang belum pernah ada sebelumnya bertajuk Transmart Midnight Sale, belanja seru larut malam, diskon 20% semua produk.

Program Midnight Sale itu akan berlangsung serentak di semua toko Transmart di seluruh Indonesia tanpa terkecuali pada Sabtu (1/4) mulai pukul 19.00 sampai 24.00 waktu setempat. Semua produk akan didiskon 20% jika menggunakan Allo Prime dan kartu kredit Bank Mega serta tidak berlaku untuk mi instan, susu bayi dan anak, produk strategis komoditas yaitu minyak goreng/beras/telur/gula/terigu, dilanjuti produk rokok, minuman beralkohol, parsel/hampers, pulsa, dan produk digital lain, gadget (handphone, smartphone, laptop, dan tablet), voucer dan gift card Transmart dan CT Corp, asuransi, donasi, top up saldo digital/E-money/Flazz, sepeda motor listrik, dan produk dengan tanda khusus lain (syarat dan ketentuan berlaku).

"Nanti ada puluhan ribu produk barang per SKU-nya (stock keeping unit) yang akan didiskon. Tidak terbatas hanya produk grocery tetapi juga akan ada produk lain seperti elektronik, fesyen, kebutuhan segar harian, kebutuhan hobi dan rumah, kebutuhan Lebaran, sampai alat rumah tangga dan sepeda listrik," ujar Satria Hamid, Vice President Corporate Communications PT Trans Retail Indonesia, dalam keterangan tertulis, Jumat (31/3).

Berikut beberapa dari ribuan produk yang memperoleh diskon hingga 20%.

a. TV LG LED 50" UHD Smart 50UQ7500PSF dari Rp6.099.000 menjadi Rp4.879.200.

b. Kulkas LG Fridge 2D 254L GN-G222SLCB dari Rp4.399.000 menjadi Rp3.519.200.

c. Mesin cuci LG WM Top Load 11 kg T2311VSPM dari Rp4.449.000 menjadi Rp3.559.200.

d. AC Samsung Split 1/2 PK AR05TGHQASIN dari Rp3.149.000 menjadi Rp2.519.200.

e. Marjan Syrup Cocopandan Bottle 460 ml dari Rp22.250 menjadi Rp17.800.

f. Royal Choice Butter Cookies 480 gr dari Rp71.000 menjadi Rp56.800.

g. Ayam broiler dari Rp26.900 menjadi Rp21.520.

h. Daging rendang spesial (berlaku di wilayah Jabodetabek, Serang, dan Cilegon) dari Rp130.000 menjadi Rp104.000.

i. Soklin Floor Cleaner Pouch 780 ml dari Rp13.900 menjadi Rp11.120.

j. Tempat tidur Christie (180 x 200 cm) + Free Topper Simmons dari Rp23.999.000 menjadi Rp19.199.200.

k. Tempat tidur Callaway 180 x 200 cm dari Rp13.999.000 menjadi Rp11.199.200.

l. Sepeda listrik Pacific Ebike Vertex/C dari Rp6.300.000 menjadi Rp5.040.000.

m. Sepeda lipat Fastron Folding 20 F2302 dari Rp1.799.000 menjadi Rp1.439.200.

Satria Hamid menjelaskan untuk mengantisipasi animo masyarakat yang akan membeli produk, pihaknya perlu melakukan serangkaian pembatasan pembelian agar produk dapat secara merata diterima oleh masyarakat, seperti pada produk elektronik dibatasi hanya 1 unit per orang untuk kategori big appliance dan 1 unit untuk small appliance per orang. Kemudian produk daging segar maksimal pembelian 2 kg dan ayam 2 ekor, termasuk produk FMCG (fast moving consumer goods) dan sepeda listrik 4 unit per varian per produk. Pembelian sirup dan biskuit maksimum 2 karton.

Terkait mekanisme pembayaran, bila konsumen memiliki Allo Prime dan kartu kredit Bank Mega, ketika transaksi hanya dapat menggunakan satu metode transaksi dan tidak berlaku untuk pembelian partai besar serta nonrefundable. "Kami menargetkan program Midnight Sale ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat rumah tangga Indonesia konsumen setia Transmart sehingga diharapkan dapat memberikan solusi hidup hemat bagi semua. Untuk itu jika masyarakat ingin mendapatkan akses instant aplikasi Kartu Kredit Bank Mega dapat mengunjungi counter Bank Mega di Transmart Cibubur dan Transmart Central Park. Sedangkan Allo Prime langsung download saja aplikasi Allo Bank melalui telepon pintar dan dalam hitungan menit sudah dapat memanfaatkan aplikasi Allo Bank lalu di-upgrade menjadi Allo Prime untuk berbelanja dan mendapatkan program diskon 20% Midnight Sale tersebut," urai Satria.

Upaya Transmart selalu pelaku usaha di sektor hilir itu, imbuh Satria, dapat memberikan akses meningkatkan daya beli masyarakat termasuk menekan laju inflasi dan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah tempat toko berada. Ia mengajak bersama-sama kita mendukung perekonomian dan bisnis Indonesia dengan positif agar seluruh masyarakat dapat menikmati program dan fasilitas yang ditawarkan. Dukungan ini termasuk para pemasok lokal di daerah, yaitu UMKM dengan kearifan lokalnya. (RO/Z-2)