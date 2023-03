Sambut Ramadan, Grand Savero Sajikan Menu Berbuka Ala Cappodacia Turkish

BULAN Ramadan tinggal menghitung hari. Mengambil momentum Ramadan 2023, Grand Savero Hotel Bogor menawarkan konsep tematik yang unik yakni Cappadocia Turkish Night untuk paket buka puasa buffet all you can eat. Paket ini dapat dinikmati oleh pengunjung sepanjang bulan Ramadan 2023.

Untuk menu buka puasa kali ini, KARA Indonesia turut berkolaborasi dalam menambah cita rasa berbagai sajian yang dihidangkan. Diantaranya menu es palu butung, bebek kelelueup, nasi kebuli kari daging dan lain sebagainya. “Kami akan senantiasa meningkatkan kualitas dan rasa. Terlebih Grand Savero Hotel Bogor telah menjadi salah satu pilihan masyarakat kota Bogor di bulan Ramadan untuk berbuka puasa,” ujar General Manager Grand Savero Hotel, Dendi Basuworo lewa keterangan yang diterima, Selasa (7/3)

Adapun Corporate Communication Manager Sambu Group Dwianto Arif menambahkan, kolaborasi antara Grand Savero Hotel dan KARA Indonesia ini tak hanya bertujuan dalam memperkaya referensi kuliner di bulan Ramadan.

"Namun sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang kebaikan kelapa Indonesia. Tak hanya santan kelapa, KARA juga memiliki berbagai produk olahan kelapa lainnya seperti minyak goreng kelapa, desiccated coconut, nata de coco, dan coconut water, ” ujar Dwianto

Sajian buka puasa pada Cappadocia Turkish Night ini dibandrol mulai dari harga Rp189.000 per orang. Untuk promo early bird cukup membayar Rp159.000 per orang saja, untuk pemesanan sampai dengan 14 Maret 2023.

"Pastikan anda telah mengikuti akun resmi media sosial Grand Savero Hotel Bogor di @grandsaverobgr dan KARA Indonesia di @indonesia.kara," pungkasnya. (H-3)